Schweizer Agrarmedien: Berner Verlag kauft drei Heimtiermagazine

Publiziert am 03.08.2026

Die Schweizer Agrarmedien AG mit Sitz in Münchenbuchsee bei Bern hat die beiden Onlinemarktplätze Tier-inserate.ch und Petfinder.ch sowie die Gf.Medien GmbH aus Meisterschwanden AG übernommen. Das teilt der Verlag am Montag mit.

Zur Gf.Medien gehören die drei Zeitschriften Welt der Tiere, Schweizer Hunde Magazin und Schweizer Katzen Magazin. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Als Verkäufer nennt die Mitteilung «verschiedene private Eigentümer aus der Schweiz».

Die übernommenen Titel erreichen zusammen mit der verlagseigenen TierWelt eine jährliche Printauflage von mehr als 1,1 Millionen Exemplaren, heisst es. Hinzu kämen monatlich rund 250'000 Visits und über 3,5 Millionen Seitenaufrufe auf den digitalen Plattformen. Damit sei das Unternehmen künftig der reichweitenstärkste Anbieter spezialisierter Heimtiermedien der Schweiz.

«Mit dieser Übernahme schaffen wir erstmals eine Plattform, die führende Heimtier-Marktplätze mit etablierten Fachzeitschriften verbindet», wird Markus Aebi, Präsident des Verwaltungsrats der SAM, in der Mitteilung zitiert. Das eröffne neue Möglichkeiten für Leserschaft, Werbekunden und Geschäftspartner. Geführt wird die SAM seit Anfang 2026 von CEO Peter Neumann.

Der Zukauf fällt in eine Phase rückläufiger Printauflagen. Die TierWelt war per 1. Juli 2021 von Kleintiere Schweiz zur den Agrarmedien gekommen (persoenlich.com berichtete) und wies damals eine beglaubigte Auflage von 46'641 Exemplaren aus – rund 40 Prozent mehr als heute.

Zu Mitarbeitenden, Redaktionsstandorten, zur Weiterführung der einzelnen Titel und zum Vollzugstermin äussert sich die Mitteilung nicht. (pd/nil)