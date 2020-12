Gassmann: Bieler Medienhaus wechselt den Besitzer

Die traditionsreiche Bieler Unternehmensgruppe Gassmann (Bieler Tagblatt, Journal du Jura) wird an den Walliser Unternehmer Fredy Bayard verkauft. Er baute zusammen mit seiner Frau die Mode-Bayard-Gruppe auf und führt als Inhaber seit drei Jahren die Mengis-Gruppe in Visp (Walliser Bote, Radio Rottu Oberwallis).

An einer Medienkonferenz in Biel erklärte am Freitag Verleger Marc Gassmann, nicht wirtschaftliche, sondern familiäre Umstände hätten ihn zum Verkauf bewogen. Eine familieninterne Nachfolge sei nicht möglich gewesen. Der Walliser Unternehmer Fredy Bayard betonte laut einer Mitteilung, mit der Groupe Gassmann übernehme er ein gesundes, in der Region fest verankertes Unternehmen, das er zusammen mit dem Gassmann-Team weiterführen und weiterentwickeln wolle. Bieler Tagblatt, Journal du Jura sowie die übrigen Print-, Online- und elektronischen Medien der Groupe Gassmann würden ihre Aufgaben im Dienst der Information der Bevölkerung weiterhin wahrnehmen.

Die W. Gassmann AG und ihr bekanntestes Aushängeschild, das aus dem Seeländer Boten entstandene Bieler Tagblatt, gehören seit 1850 zu Biel und zum Seeland, wie es in der Mitteilung heisst. Die Gassmann-Gruppe beschäftigt rund 240 Mitarbeitende in Druck, Print-, Online- und elektronischen Medien sowie in der Verwaltung, im Marketing und im Verkauf. Neben Bieler Tagblatt, Journal du Jura und Terre & Nature gehört Gassmann das Lokalradio Canal 3. Die lokale TV-Station Telebielingue teilt er sich je zur Hälfte mit dem Medienunternehmer Mario Cortesi.

Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Der Besitzerwechsel erfolgt auf den 1. Januar 2021. (pd/cbe)