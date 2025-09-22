Gassmann Media: Bieler Verlag zieht sich aus dem Jura zurück

Publiziert am 22.09.2025

Gassmann Media begründet den Rückzug aus dem Jura mit einer strategischen Neuausrichtung: Das Unternehmen möchte sich künftig auf sein Medienangebot in der Region Biel, im Seeland und im Kanton Bern konzentrieren, wie in einer Medienmitteilung steht. Die Gassmann-Gruppe besitzt unter anderem das Bieler Tagblatt, Canal 3, TeleBielingue und die Nachrichtenplattform ajour.ch.

Neue Partnerschaft mit regionalem Fokus

Neu gehören Le Journal du Jura und dem Radiosender RJB der bisherigen Miteigentümerin BNJ Media Holding Gruppe und der neu gegründeten Jura Media SA (JMSA). Diese wird von Rechtsanwalt Gwenaël Ponsart aus Loveresse geleitet und besteht aus drei Investoren: dem Druckunternehmen Pressor SA sowie zwei öffentlich-rechtlichen Institutionen für Wirtschaftsförderung (Gilos und F.I.E.R.), wie Le Quotidien Jurassien berichtet.

«Lokale Medien sind das Rückgrat unserer direkten Demokratie. Wir freuen uns, zu dieser Initiative beizutragen, die unabhängigen und qualitativ hochwertigen Journalismus stärken und das Vertrauen der Leserschaft von Le Journal du Jura und RJB festigen soll», betont Sébastien Voisard, Verwaltungsrat der JMSA, laut der Gassmann-Medienmitteilung.

Kooperationen bleiben bestehen

Trotz des Eigentümerwechsels bleibt die Zusammenarbeit zwischen den Medien bestehen. Bieler Tagblatt und Le Journal du Jura werden weiterhin journalistische Inhalte austauschen, und die kommerzielle Kooperation wird fortgesetzt, um Werbekunden attraktive Dienstleistungen zu bieten, wie beide Quellen bestätigen.

Der Hauptsitz der Redaktion bleibt am bisherigen Standort in Biel, während die Büros in Tavannes als regionale Anlaufstelle für die Region Grand Chasseral erhalten bleiben. Mit der Änderung der Eigentümerstruktur werden keine Stellen abgebaut.

Tamedia verliert Druckauftrag

Eine weitere wichtige Änderung betrifft hingegen die Produktion: Das Journal du Jura wechselt zum Druckzentrum Pressor in Delsberg (Delémont). Heute wird die Zeitung bei Tamedia in Bern gedruckt. Die neue Partnerschaft mit Pressor ermöglicht es, den späten Redaktionsschluss beizubehalten und damit aktuelle Berichterstattung bis zum Ende des Tages zu gewährleisten, wie Le Quotidien Jurassien schreibt.

Die neuen Eigentümer verfolgen das Ziel, Le Journal du Jura weiterzuentwickeln. Dabei soll die Printausgabe qualitativ hochwertig bleiben, während die digitale Transformation beschleunigt wird. Jede Medienmarke werde ihre regionale Identität, die redaktionelle Linie und die Unabhängigkeit bewahren, heisst es. (pd/nil)