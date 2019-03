Aufgrund eines medizinischen Problems verunfallte am Mittwoch ein Lastwagenfahrer auf der A1. Das funkensprühende Fahrzeug der Transportfirma Dreier wurde in verschiedenen Medien gezeigt. Am Donnerstag hat die «Tagesschau» das entsprechende Video «zweckentfremdet» wie der «Blick» am Freitag berichtete. Die Sendung zeigte die Aufnahmen in einem Beitrag darüber, dass jedes dritte Schwerverkehrsfahrzeug bei der Kontrolle Mängel aufweist.

Hans-Peter Dreier, CEO der Dreier AG, sagt gegenüber der Boulevardzeitung: «Da kann man fast von Fake News sprechen, die Leute werden irregeführt.» In Wahrheit sei ein medizinisches Problem des Fahrers die Ursache für den Unfall, bei dem der LKW sowie der Anhänger beschädigt wurden – und nicht etwa ein technischer Mangel.