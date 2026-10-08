Publiziert am 08.10.2026

Wie Kurt W. Zimmermann in der Weltwoche schreibt, gilt Mark Dittli als klarer Favorit für die Nachfolge von NZZ-Chefredaktor Eric Gujer. Der Amtsinhaber leitet die Zeitung seit elf Jahren. Zimmermann beruft sich auf Quellen innerhalb der NZZ, vom Verwaltungsrat bis zur Redaktion.

Dittli ist Mitgründer, Geschäftsführer und Redaktor der Finanzplattform The Market, die seit 2023 zur NZZ-Gruppe gehört. 2018 leitete er intermistisch das Online-Magazin Republik für das er als Wirtschaftsautor schrieb. Davor war sechs Jahre Chefredaktor von Finanz und Wirtschaft.

Als weitere Kandidaten nennt Zimmermann NZZ-Auslandchef Benedict Neff und Daniel Fritzsche, Leiter des Zürich-Ressorts der Zeitung. (nil)