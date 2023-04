Schweizer Mediendatenbank: Blick-COO Roman Sigrist wird SMD-Präsident

An der Generalversammlung der Schweizer Mediendatenbank AG vom Dienstag wurden je ein Vertreter pro Aktionär neu in den Verwaltungsrat gewählt, und so die Hälfte der verfügbaren Sitze im Verwaltungsrat neu besetzt, heisst es in einer Mitteilung.



Die TX Group schlug Arthur Rutishauser, Chefredaktor der Sonntagszeitung, für den zurückgetretenen Christoph Zimmer vor. Von der SRG SSR wurde Stefania Verzasconi von RSI, als Nachfolgerin von Béatrice Jéquier von RTS, vorgeschlagen, die sich entschieden hat, in den vorzeitigen Ruhestand zu treten. Die Ringier schlug Marco Rüegger, Chief Product Officer der Blick-Gruppe, als neues Mitglied für den SMD-Verwaltungsrat vor, wie die SMD schreibt. Er ersetzt Katia Murmann, die nicht mehr operativ für die Blick-Gruppe, sondern weiterhin für die EqualVoice Initiative von Ringier tätig ist und sich zukünftig auf den Aufbau ihres Unternehmens sowie ihre VR-Mandate konzentriert. Die langjährigen Verwaltungsräte Konrad Oetiker von der TX Group, Peter Wey von SRG SSR und Roman Sigrist von der Ringier wurden im Amt bestätigt. Der Verwaltungsrat hat im Anschluss an die Neuwahlen Roman Sigrist, Chief Operating Officer der Blick-Gruppe, als neuen Verwaltungsratspräsident der SMD Schweizer Mediendatenbank gewählt. In seiner neuen Rolle nimmt Sigrist auch Einsitz in den Verwaltungsrat von Swissdox, einer Tochtergesellschaft der SMD Schweizer Mediendatenbank, und amtet dort ebenfalls als Verwaltungsratspräsident. Sigrist übernimmt damit den Sitz und die Aufgaben der zurückgetretenen Katia Murmann, die das VR-Präsidium seit April 2020 innehatte. Die Generalversammlung der Swissdox wählte zudem Arthur Rutishauser in ihren Verwaltungsrat, der den Sitz von Christoph Zimmer übernimmt.(pd/wid)