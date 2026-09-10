Nau.ch: Blocher und Mazzone neu im Kolumnisten-Team

Publiziert am 10.09.2026

Nau.ch beschäftigt nach eigenen Angaben bereits gegen 30 Kolumnistinnen und Kolumnisten aus Politik, Sport und Wissenschaft, die mindestens einmal monatlich publizieren. Mit der 38-jährigen Mazzone und dem 85-jährigen Blocher wird die politische Bandbreite um zwei weitere Vertreter aus dem links-grünen respektive rechtskonservativen Lager ergänzt. Bereits jetzt schreiben mit Ueli Schmezer (SP), Hans-Ulrich Bigler (SVP), Meret Schneider (Grüne), Patrick Hässig (GLP), Bettina Balmer (FDP) und Markus Ritter (Mitte) Exponenten aller vier Bundesratsparteien für das Portal, wie es in einer Mitteilung heisst.

Micha Zbinden, Publizistischer Leiter der Interact Media Group, lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren, Nau.ch sei «politisch neutral» und Vielfalt sowie politische Ausgewogenheit seien «oberstes Gebot». Blocher und Mazzone würden «hervorragend in dieses Konzept» passen.

Blocher ist der Interact Media Group bereits geschäftlich verbunden: Im April hatte der SVP-Übervater seine 22 Gratiszeitungen an die Gruppe übergeben, die Herausgeberin von Nau.ch (persoenlich.com berichtete). Seine Muttergesellschaft Robinvest hält seither 15 Prozent an der Gruppe, Tochter Rahel Blocher sitzt im Verwaltungsrat.

Mazzone ist seit April 2024 Präsidentin der Grünen Schweiz. Ein Parlamentsmandat hat sie derzeit nicht inne, nachdem sie 2023 die Wiederwahl in den Ständerat verpasste. Zur Dauer der Engagements sowie zu deren Honorierung äussert sich die Mitteilung nicht. Ein weiterer Ausbau des Kolumnisten-Teams sei laut Interact Media Group geplant. (pd/cbe)