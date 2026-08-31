Publiziert am 31.08.2026

Wie Roger Blum in der Neuen Zürcher Zeitung darlegt, existiert echte publizistische Konkurrenz nur noch in 10 von 26 Kantonen, etwa in Zürich, Bern, Basel oder der Waadt. Damit meint er mehrere Redaktionen, die unabhängig voneinander die gleichen Themen behandeln.

Besonders touristisch geprägte Täler in Alpenkantonen wie dem Wallis, dem Tessin oder Graubünden laufen gemäss Blum Gefahr, zu «Mediensteppen» zu werden, weil sich lokale Online-Portale primär an Touristen richten.

Diese ungleiche Entwicklung von Stadt und Land sei «aus föderalistischen und direktdemokratischen Gründen ist das problematisch», schreibt der Medienwissenschaftler. «Ob man diesen Dauerzustand dulden will, wird die Politik entscheiden müssen.» (nil)