Tamedia: Bruno Ziauddin wird Magazin-Chefredaktor

Bruno Ziauddin übernimmt die redaktionelle Leitung beim Magazin, wie es in einer Mitteilung heisst. Er folgt auf den langjährigen Chefredaktor Finn Canonica. Bruno Ziauddin ist seit Anfang 2019 stellvertretender Chefredaktor. Vor seiner Zeit beim Magazin hat er während fünf Jahren bei der Annabelle das Ressort Reportagen geleitet und war stellvertretender Chefredaktor. Ziauddin hat in London Politik, Geschichte und Volkswirtschaft studiert, bevor er beim Zürcher Unterländer als Volontär in den Journalismus eingestiegen ist. Im Verlaufe seiner Karriere hat er beim St. Galler Tagblatt, beim Beobachter, bei der Schweizer Familie, bereits früher beim Magazin sowie bei der Weltwoche Erfahrungen gesammelt.

Über die Nominierung des zweifachen Trägers des Zürcher Journalistenpreises und Reporters des Jahres 2008 äussert sich Tamedia-Co-Geschäftsführer Marco Boselli in der Mitteilung wie folgt: «Mit Bruno Ziauddin übernimmt eine erfahrene und sehr geschätzte Persönlichkeit die Verantwortung. Er kennt die Redaktion bestens und weiss um die grosse Bedeutung, die das Magazin für Tamedia und den Schweizer Journalismus hat.»

Finn Canonica habe den Titel in den letzten 15 Jahren als Chefredaktor geprägt mit seinem feinen Gespür für Themen und Entwicklungen, seiner Kreativität, seiner Schaffenskraft und seinen eigenen Texten, heisst es weiter. Er habe grossen Verdienst an seiner Strahlkraft. Finn Canonica wird nach 20 Jahren beim Magazin eine neue berufliche Herausforderung annehmen. (pd/wid)