Coronavirus: CH-Media-Mitarbeiter in Quarantäne

Ein Mitarbeiter von CH Media ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, diese Information bestätigt Kommunikationschef Stefan Heini am Freitagmittag auf Anfrage von persoenlich.com. Beim Betroffenen handle es sich um einen TV-Mitarbeiter am Standort Zürich. Produktion und Redaktion seien nicht betroffen. Der Betroffene sei umgehend isoliert und hospitalisiert worden. «Er hatte sich in Italien infiziert», schreibt Heini.

Zwei Standorte in Zürich

Das hat Auswirkungen auf die anderen: Mitarbeitende, welche seit dem Italien-Besuch des Betroffenen eng mit ihm in Kontakt waren, arbeiten als Sofortmassnahme zuhause. Mitarbeitende, welche zusätzlich Symptome zeigen, würden derzeit in Absprache mit dem Kantonsarzt zusätzlich abgeklärt. Auf den Betrieb habe es, so Heini, keine Einschränkungen. Die Tagesproduktionen laufen normal.





Taskforce eingesetzt

Um sich vor weiteren Ansteckungen zu wappnen, hat CH Media weitere Massnahmen angeordnet: Die betroffenen Büroräumlichkeiten in Zürich wurden durch eine professionelle Reinigungsfirma gereinigt. Andere CH-Media-Standorte sind laut Heini bis anhin nicht tangiert.

Wie Sprecher Heini weiter schreibt, verfolgt CH Media die Entwicklungen sowie die Meldungen des Bundesamtes für Gesundheit aufmerksam, um gegebenenfalls weitere Massnahmen ergreifen zu können. «Eine Taskforce kümmert sich ums Thema, mit den primären Zielen Schutz der Mitarbeitenden sowie Auswirkungen auf das Unternehmen minimieren». Sie stelle für die Mitarbeitenden ausführliche Hilfestellung auf dem Intranet zur Verfügung. (eh)