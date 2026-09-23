In eigener Sache: Christian Beck wechselt zu EWZ

Publiziert am 23.09.2026

Christian Beck wird ab dem 1. Januar 2027 bei EWZ, dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, als Fachspezialist Interne Kommunikation tätig sein und dort hauptsächlich die Redaktionsleitung für das Mitarbeitendenmagazin übernehmen. «Nach über 35 Jahren Pressefotografie, Lokal-, Radio-, TV- und Onlinejournalismus freue ich mich, mein Handwerk nun in der Kommunikation einzusetzen», so der 52-jährige Stadtzürcher. «Die zehn Jahre bei persoenlich.com haben mir einen vertieften Einblick in die Kommunikationsbranche vermittelt, den ich jetzt aus einer neuen Perspektive nutzen möchte.»

Im August 2016 startete Beck bei persoenlich.com, Anfang 2025 übernahm er die Leitung des Onlineteams. Zuvor durchlief er verschiedene Stationen der Schweizer Medienlandschaft: als Videojournalist und Produzent bei TeleZüri, als Redaktor und Infomoderator bei Radio Zürisee sowie im Print beim Höfner Volksblatt. Den Grundstein für seine Laufbahn hatte er mit einer Lehre als Fotofachangestellter gelegt. Im Militärdienst amtete er zudem als Chefredaktor der Luftwaffen-Truppenzeitung «Vista».

Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret sagt zum Abgang: «Mit Bedauern habe ich Christian Becks Kündigung entgegengenommen. Mit seinem Riecher für Geschichten, seinem Engagement und seiner angenehmen Art hat er persoenlich.com und unseren Verlag in den vergangenen zehn Jahren massgeblich geprägt. Dafür danke ich ihm, auch im Namen von Verwaltungsratspräsident Manfred Klemann.» (red)