EqualVoice: Christine Graeff verstärkt Advisory Board

Das Ziel der EqualVoice-Initiative von Ringier ist, dass Frauen in der Medienberichterstattung sichtbarer und als Expertinnen ebenso beigezogen werden wie Männer (persoenlich.com berichtete). Verleger Michael Ringier und CEO Marc Walder präsidieren die im November 2019 lancierte Initiative, die von Ringier-CFO Annabella Bassler ins Leben gerufen und laut Mitteilung «mit grossem persönlichen Engagement vorangetrieben wird».

Nun kann die EqualVoice-Initiative gemäss Mitteilung einen weiteren Zugang im EqualVoice Advisory Board vermelden: Christine Graeff, Global Head of People und Geschäftsleitungsmitglied der Credit Suisse Group sowie der Credit Suisse, ist seit Oktober 2022 Mitglied des EqualVoice-Beratungsgremiums.

Christine Graeff ist seit Anfang Jahr Global Head of People und Geschäftsleitungsmitglied der Credit Suisse. 2021 begann die 49-Jährige bei der Credit Suisse in einer Doppelfunktion als Group Head Corporate Communications und Deputy Global Head of Human Resources. Vor ihrem Wechsel zur Credit Suisse war die französisch-deutsche Doppelbürgerin seit 2013 Generaldirektorin für Kommunikation bei der Europäischen Zentralbank.

Zwischen 2001 und 2013 war sie geschäftsführende Gesellschafterin bei Brunswick, einer internationalen Unternehmensberatung für strategische Kommunikation, wo sie das Deutschlandgeschäft der Gruppe mit Fokus auf den Finanzsektor aufbaute und entwickelte. Zuvor war sie bei Burson-Marsteller in London tätig. Sie begann ihre Karriere als Investmentbankerin bei Kleinwort Benson, nachdem sie an der European Partnership of Business Schools in Reims und London Betriebswirtschaftslehre studiert hatte. 2015 wurde Christine Graeff die Ehrendoktorwürde der Middlesex University verliehen.

«Unsere Gesellschaft profitiert als Ganzes, wenn alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, Verantwortung zu übernehmen und beruflich voranzukommen – unabhängig der Herkunft oder des Geschlechts. Initiativen wie EqualVoice leisten hierzu einen eminent wichtigen Beitrag und ich freue mich, dass wir gemeinsam den Wandel besser vorantreiben können», lässt sich Christine Graeff in der Mitteilung zitieren.

Ringier-CFO Annabella Bassler fügt an: «Es freut mich sehr, dass wir mit Christine Graeff eine Managerin mit einem beeindruckenden internationalen Leistungsausweis im EqualVoice Advisory Board begrüssen dürfen. Wir teilen die Überzeugung, dass Diversität und Geschlechtervielfalt zentrale Erfolgsfaktoren sind und wir gemeinsam mehr bewirken können.»

Das EqualVoice Advisory Board setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedlichen Bereichen von Wirtschaft, Medien, Politik und Gesellschaft zusammen: Simona Scarpaleggia (Verwaltungsrätin bei EDGE Strategy, Autogrill und Hornbach), David Allemann (CEO und Co-Gründer On), Nicole Burth (Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin der Kommunikations-Services bei der Schweizerischen Post), Ingrid Deltenre (Medienmanagerin und Verwaltungsrätin), Christiane zu Salm (Medienunternehmerin und Advisor), Franziska Tschudi Sauber (CEO Weidmann Holding), Tanja Grandits (Sterneköchin und ausgezeichnet als «Koch des Jahres 2020»), Carolina Müller-Möhl (Präsidentin der Müller-Möhl Foundation), Sabine Keller-Busse (President Personal and Corporate Banking und President UBS Switzerland), Pascale Baeriswyl (Diplomatin und Chefin der Ständigen Mission der Schweiz bei den Vereinten Nationen in New York), Petra Ehmann (Chief Innovation Officer Ringier) und Regula Bührer Fecker (Gründungspartnerin der Werbeagentur Rod). (pd/tim)