Ringier: Christoph Haldi wird Chief People Officer

Der bisherige Leiter Ringier Business Services, Christoph Haldi, wird zum 1. August 2022 zum Chief People Officer bei Ringier ernannt. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Dr. Manuel Liatowitsch, Group General Counsel & Head Corporate Center Ringier AG. Der diplomierte Lehrer Haldi hat einen Masterabschluss der Universität Bern sowie einen Master of Advanced Studies in General Management. Der 51-Jährige ist seit 2013 in verschiedenen Leitungspositionen bei Ringier tätig. Von Januar 2017 bis Juli 2022 verantwortete er als Head Business Services den Aufbau eines Shared Service Center der Ringier in der Schweiz, das die Bereiche Finance Services, HR Services, Facility Management, Project Services, IT Infrastructure & Applications Services, IT Customer Services und Procurement umfasst.

Manuel Liatowitsch sagt laut Mitteilung: «Als Chief People Officer wird sich Chris Haldi schwerpunktmässig um die Weiterentwicklung des Group HR und die HR Services kümmern - mit den wichtigen Themen Talent Development, Culture und Einbezug unserer Mitarbeitenden in allen 19 Ringier Ländern, besonders auch in den seit Ende letztem Jahr zu 100 Prozent zur Ringier-Gruppe gehörenden CEE Ländern. Die Medienindustrie verändert sich schnell. Das People Management ist von zentraler Bedeutung bei der Weiterführung der Transformation von Ringier in einen technologiegetriebenen Medienkonzern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Chris Haldi.»

Die bisherige Chief People Officer Susanne Jud hat sich entschieden, Ringier zu verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen, wie es in der Mitteilung heisst. Susanne Jud hatte per August 2020 zuerst ad interim und dann im November 2020 definitiv die neu geschaffene Funktion der Chief People Officer übernommen (persoenlich.com berichtete). Dies, nachdem sie seit 2018 in verschiedenen HR-Führungsfunktionen bei Ringier tätig war.

«Susanne Jud hat sich mit ihrem Team in den letzten beiden Jahren, die von der Pandemie geprägt waren, massgeblich und in vorbildlicher Weise um die Krisenbewältigung und den gesundheitlichen Schutz und das Wohlergehen der Mitarbeitenden gekümmert. Im September 2021 hat sie das hybride Arbeitsmodell – die Ringier Mobile Office Policy – eingeführt. Zudem war sie treibende Kraft bei Themen wie Weiterentwicklung der Führungsausbildung, Diversity & Inclusion, Zufriedenheitsumfrage der Mitarbeitenden oder der Equal-Pay-Zertifizierung. Ich danke Susanne Jud herzlich für das Geleistete sowie für ihr grosses Engagement und wünsche ihr beruflich und privat alles Gute und viel Erfolg», so Manuel Liatowitsch.

In der Folge der Ernennung von Christoph Haldi zum Chief People Officer und seinem Wechsel in das Corporate Center wird der Bereich Ringier Business Services in eine neue, funktional ausgerichtete Struktur überführt: Finance Services wechselt in das Group Accounting, das von Helene Schuler verantwortet wird. Die HR Services und das Facility Management werden in das von Manuel Liatowitsch geführte Corporate Center integriert. Procurement, IT Service Management, IT Customer Services, IT Infrastructure & Applications sowie Project Services wechseln in die Verantwortung von Marcus Dauck. Dessen aktueller Bereich Ringier Publishing Technology & Services wird um die genannten Abteilungen vergrössert und heisst neu Ringier Mediatech & Services. Dauck berichtet weiterhin an Alexander Theobald in dessen Funktion als COO Ringier Schweiz.



«Unter der Leitung von Marcus Dauck werden wir gezielt die Bündelung von IT Publishing Tech & Services, ERP, Support/Workplace und Infrastruktur/Cloud unter einem Dach vorantreiben, um eine optimale Verbindung zu den Geschäftsprozessen mit dem integrierten Servicebereich zu erzielen. Ringier Mediatech & Services bedient ab dem 1. August 2022 die Schweizer Media-Gesellschaften der Ringier AG, von Ringier Axel Springer Schweiz und von Swissprinters aus einer Hand. Bei Chris Haldi bedanke ich mich für die Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren und wünsche ihm viel Erfolg bei seinen neuen Herausforderungen», sagt Alexander Theobald, COO Ringier Schweiz und CEO Ringier Axel Springer Schweiz. (pd/mj)