Seit dem 1. November 2020 ist die HR-Managerin Susanne Jud, die seit 2018 in verschiedenen HR-Führungsfunktionen bei Ringier tätig ist, zum Chief People Officer ernannt worden. Gleichzeitig werde der HR-Bereich, den Jud seit August 2020 ad interim leitete, in People Management umbenannt, heisst es in einer Mitteilung.

Vor ihrer Zeit bei Ringier war Jud während mehrerer Jahre bei TPC/SRF sowie bei Orell Füssli in verschiedenen HR-Funktionen tätig. Die diplomierte Personalleiterin hat einen Masterabschluss in Human Ressource Management sowie einen CAS-Abschluss in strategischem Management sowie Organisationsentwicklung und -beratung.

«Aus Personalarbeit oder Human Resources wird der Bereich People-Management. Wir symbolisieren damit eine veränderte Denkweise in unserem Management: Es geht verstärkt um Partizipation, um Weiterentwicklung und um Einbezug. Das sind zentrale Aufgaben, die ein Chief People Officer (CPO) innerhalb eines Unternehmens managt», wird Marc Walder, CEO-Ringier, zitiert. Ringier wolle – mitten in seiner Transformation – Vorbild beim People-Management sein.

Bereits seit dem 1. Oktober ist Johanna Walser Chief Communications Officer, schreibt Ringier weiter. Schon im November 2019 übernahm sie – damals noch ad interim – die Leitung des Corporate Communications Bereichs. Walser ist seit 2017 für Ringier tätig. Zunächst als Head of Corporate Communications für das Joint Venture Ringier Axel Springer Media, anschliessend als Communications Manager mit Schwerpunkt Global Marketplaces für Ringier.

2018 wurde sie zum Deputy CCO ernannt. Vor ihrer Tätigkeit bei Ringier war sie Communications Managerin bei Distrelec, einer Unternehmung des börsenkotierten Dätwyler Konzerns. Walser hat einen Abschluss als Magistra Artium der Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule Aachen. (pd/wid)