Entertainment Programm AG: Claudia Lässer wird CEO

Publiziert am 15.05.2024

Nach dem Austritt von Wolfgang Elsässer übernimmt Claudia Lässer per sofort die Rolle als CEO der Entertainment Programm AG. Die Entertainment Programm AG gehört zu einem Minderheitsanteil der Blue Entertainment AG und ist für die Gestaltung derer Programme und redaktionellen Inhalte zuständig, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Gleichzeitig bleibe Lässer in ihrer Funktion als Chief Product Officer Blue Sport & News in der Bereichsleitung der Blue Entertainment AG.

Claudia Lässer ist seit 2012 im Unternehmen und verantwortet die Produkte Blue Sport und Blue News. Sie war laut Mitteilung verantwortlich, Blue Sport als «Home of Football» und Blue News als drittgrösste kommerzielle News-Onlineplattform der Schweiz zu etablieren.

Wolfgang Elsässer übernimmt per 1. Juni 2024 die Leitung der nationalen TV-Sender von CH Media (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)