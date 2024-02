CH Media: Wolfgang Elsässer folgt auf Roger Elsener

Wolfgang Elsässer stösst zum 1. Juni 2024 von der Swisscom Tochter Blue Entertainment zu CH Media. Der Medienmanager übernimmt die Leitung des nationalen TV-Geschäfts mit den Sendern 3+ und TV24 sowie dem Streamingdienst Oneplus, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Elsässer nehme Einsitz in der Unternehmensleitung. Er folgt auf Roger Elsener, der CH Media auf eigenen Wunsch verlässt (persoenlich.com berichtete).

«Das Potenzial der CH Media TV AG ist riesig: die vielen TV-Sender, die sehr gut im Schweizer Markt distribuierte Oneplus-App, sowie die grossartigen Content-Welten aus Live-Sport, Fiction, und insbesondere dem breiten Factual-Entertainment-Angebot. Zusätzlich mit den vielen anderen Content-Welten der CH-Media-Gruppe ein riesiges Ökosystem an neuen Möglichkeiten», wird Wolfgang Elsässer zitiert. «Ich bin hochmotiviert, dieses Potenzial gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen auszuschöpfen.»

«Teamplayer-Qualitäten»

Elsässer verfügt laut Mitteilung «über einen eindrücklichen Leistungsausweis in der Medienbranche und gilt als Wegbereiter derTransformation und Digitalisierung im TV-Bereich». In seiner bisherigen Funktion als CEO von Blue Entertainment verantwortete er die operative und strategische Führung des Entertainment-Business der Swisscom und führte dabei über 700 Mitarbeitende an 14 Standorten. Von 2016 bis 2019 zeichnete er für das Entertainment-Geschäft der Deutschen Telekom in Deutschland verantwortlich.

«Wolfgang Elsässer bringt nicht nur eine breite Erfahrung im Pay-TV- und Streaminggeschäft mit, er ist auch eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit Teamplayer-Qualitäten. Ich freue mich, dass ich ihn für mein Team gewinnen konnte», so Michael Wanner, CEO von CH Media.

Neustrukturierung von Entertainment abgeschlossen

Mit dem Zuzug von Wolfgang Elsässer ist die Neustrukturierung des Entertainments-Bereiches von CH Media abgeschlossen, wie es weiter heisst. Dieser wurde im vergangenen Herbst in die beiden Einheiten TV National und Regionale Elektronische Medien aufgeteilt.

Elsässer werde das nationale TV-Geschäft verantworten und die Tochtergesellschaft CH Media TV AG führen, an welcher auch das Telekommunikationsunternehmen Sunrise zu 20 Prozent beteiligt ist. Florian Wanner werde den Unternehmensbereich Regionale Elektronischen Medien leiten. (pd/cbe)