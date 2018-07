Weltwoche: Claudia Schumacher zieht nach Hamburg

von Edith Hollenstein

Claudia Schumacher verlässt die Schweiz Richtung Deutschland. Nach zweieinhalb Jahren hat sie ihre Kündigung als «Weltwoche»-Redaktorin eingereicht. Sie ziehe aus privaten Gründen weg, begründet Schumacher auf Anfrage von persoenlich.com. Sie werde ab Oktober als freie Journalistin und Kolumnistin für verschiedene Medien in Deutschland und der Schweiz arbeiten.

«Fast verliebt» bleibt erhalten

«Einer dieser Schritte, bei denen das eine Auge lacht und das andere weint», sagt die gebürtige Schwäbin weiter. «Nach fünf Jahren in der Schweiz habe ich mich in dieses Land verliebt und hatte das Glück, mit einigen tollen Kollegen zusammenzuarbeiten.» Sie freue sich aber auch über den Schritt in die Selbständigkeit und die Freiheit, die damit verbunden sei.

Seit Dezember 2015 betreute Schumacher die Gesellschaftsthemen der «Weltwoche», seit 2017 schreibt sie die Kolumne «Fast verliebt», die sie auch in Zukunft schreiben wird. «Als Kolumnistin und Autorin wird sie weiter für uns tätig bleiben», bestätigt Chefredaktor Roger Köppel (persoenlich.com berichtete).

Trotzdem mit der Schweiz verbunden

Schumacher kam 2012 in die Schweiz. Sie begann als Praktikantin bei der «NZZ am Sonntag» und arbeitete dort ab 2013 als Gesellschaftsredaktorin, bis sie zur Weltwoche wechselte. Ihre Texte – etwa ein Porträt über Stefanie Heinzmann oder ihr Beitrag zur #Metoo-Debatte – sorgten immer wieder für ein kontroverses Echo und sie war mehrfach als «Gesellschaftsjournalistin des Jahres» nominiert.

«Ich freue mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben und auf neue Herausforderungen in Deutschland», so Schumacher. «Auf jeden Fall werde ich aber auch weiterhin für Schweizer Medien arbeiten und für Reportagen und Recherchen regelmässig hier sein.»