Weltwoche: Duo von der «Basler Zeitung» eingewechselt

Le Nouvelliste vs. Constantin

Walliser Medien zeigen sich solidarisch

Mit einem offenen Brief an den FC-Sion-Präsidenten will man ein Zeichen für die Medienfreiheit setzen.

Mit einem offenen Brief an den FC-Sion-Präsidenten Christian Constantin wollen «Walliser Bote», Radio Rottu und andere Medien ein Zeichen für die Medienfreiheit setzen. Zuvor hatte Constantin den Journalisten von «Le Nouvelliste» ihre Saison-Akkreditierung verweigert.