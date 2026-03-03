Nahost: «CNN hatte wieder eine grosse Stunde»

Publiziert am 03.03.2026

Die gemeinsamen Angriffe der USA und Israels auf den Iran dominieren die aktuelle Podcastfolge. Verleger Matthias Ackeret und persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck analysieren, wie Schweizer Medien das Ereignis eingeordnet haben – und wo die Grenzen der Berichterstattung liegen. Beck kritisiert die unreflektierte Übernahme des Begriffs «Präventivschlag»: «Allein die Wortwahl transportiert eine bestimmte Interpretation.»

Thema sind auch die Sicherheitsdispositive von SRF und NZZ für ihre Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Region. Ackeret hebt ausserdem hervor, dass CNN in der Krisenberichterstattung wieder zu alter Stärke gefunden habe – so wie einst beim Irakkrieg 1991, wo der Sender gross geworden sei.

Die Rubrik «Good News / Bad News» behandelt zwei TV-Formate von SRF und 3+:

