Ringier Medien Schweiz: Content Hub wird aufgelöst

Publiziert am 29.10.2025

Ringier Medien Schweiz (RMS) reorganisiert ihre Audio- und Videoaktivitäten und fasst sie ab 1. November in einem zentralen Bereich zusammen, teilt Ringier am Mittwoch mit. Im Zuge der Neustrukturierung wird der bisherige RMS Content Hub aufgelöst, was zum Abbau von insgesamt zehn Stellen führt.

Die betroffenen Mitarbeitenden werden gemäss Ringier-Sozialplan behandelt, heisst es. Die übrigen Content-Hub-Mitarbeitenden wechseln grösstenteils in das neue Audio- und Video-Team sowie in die Redaktionen der RMS-Medienmarken.

Die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Video & Audio übernimmt Daniel Egli, der gleichzeitig stellvertretender Chefredaktor von Blick wird. Die Stelle war nach dem Wechsel von Rolf Cavalli in die Position als Blick-Chefredaktor vakant, wie die Medienstelle auf Anfrage schreibt. Egli berichtet an Sandro Inguscio, Chief Digital Officer von RMS. Künftig werden alle Bewegtbild- und Audioinhalte der RMS-Medienmarken – von News und Reportagen über Podcasts bis zu Social-Media-Formaten – zentral koordiniert und produziert. Ziel ist es, Synergien besser zu nutzen und Qualitätsstandards zu vereinheitlichen.

Daniel Egli ist seit 2019 bei Ringier und war massgeblich am Aufbau von Blick TV beteiligt. Zuvor leitete er die Lokalredaktion Zürich bei Radio 24. Als Head of Coordination ist er bereits Mitglied des Leitungsteams von Digital & Distribution und führt die Video-Reporter sowie die Koordination der Live-Sendungen aller RMS-Titel. Der bisherige Content Hub umfasste neben Audio- und Video-Formaten auch die Bereiche Service/Health, Auto/Mobilität, Specials, Bolero und Izzy projects. (pd/spo)