Fög: Daniel Vogler wird Co-Direktor

Publiziert am 25.02.2026

Daniel Vogler ist seit 2008 am Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (Fög) tätig und hat die Forschungsarbeit des Zentrums über fast zwei Jahrzehnte mitgeprägt, heisst es in einer Mitteilung. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Journalismus, Online- und Krisenkommunikation sowie computergestützte Forschungsmethoden.

Die Aufgaben innerhalb des Co-Direktoriums werden klar aufgeteilt: Vogler übernimmt die operative Leitung, während Eisenegger stärker strategische Funktionen wahrnimmt. Eisenegger bleibt zudem Leiter der Abteilung «Public Sphere and Society» am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IKMZ) der Universität Zürich.

Ebenfalls neu im erweiterten Leitungsteam: Linards Udris übernimmt zusätzlich zu seiner Funktion als stellvertretender Forschungsleiter die neu geschaffene Leitung Outreach. Damit will das Fög den gesellschaftlichen Impact seiner Forschung gezielt stärken – ein Bereich, der neben der Grundlagenforschung als eine der beiden strategischen Säulen des Zentrums gilt. Geschäftsführerin Maude Rivière bleibt ebenfalls Teil des Leitungsteams. (pd/spo)