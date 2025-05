Ringier | Karl Lüönd: Darum ist Marc Walder «nüchtern besorgt»

Publiziert am 13.05.2025

Die Schliessung der letzten Druckerei im vergangenen Jahr markierte eine historische Zäsur in der Geschichte Ringiers. Wo die Reise nun hingeht, erläuterte Konzernchef Marc Walder am Dienstag vor Angestellten und Medien. «Wie wir mal eine digital getriebene Firma werden wollten, werden wir jetzt ein KI-getriebenes Unternehmen», sagte Walder am Dienstag.

persoenlich.com-Redaktor Nick Lüthi hat den Auftritt des Ringier-CEO verfolgt. In der aktuellen Podcast-Folge spricht er mit Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich, über die Entwicklung des Zürcher Medienhauses. «In Bezug auf die klassischen Medien gibt sich Marc Walder ‹nüchtern besorgt›. Und er ist auch skeptisch, dass nachhaltige ökonomische Modelle für redaktionelle Medien entwickelt werden können», berichtet Lüthi im Podcast. Auch darum stützt sich Ringier längst nicht mehr allein auf Zeitungen und Zeitschriften, sondern auch auf digitale Marktplätze. Zum geplanten Börsengang der Swiss Marketplace Group, über den in der Vergangenheit immer wieder spekuliert wurde, sagte Marc Walder nur, dass dieser kommen werde. Den Zeitpunkt liess er aber offen.

Das zweite Thema in der aktuellen Podcastfolge ist der 80. Geburtstag von Karl Lüönd. Der Journalist, unter anderen als stellvertretender Blick-Chefredaktor und Autor von 80 Sachbüchern liess sich am Montag in Winterthur feiern (persoenlich.com berichtete). Matthias Ackeret und Nick Lüthi würdigen «Kari», wie ihn alle nennen, als kompetenten und klugen Kollegen mit einem ihm eigenen trockenen Humor.





Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (red)