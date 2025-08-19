Fridolin | Radio SRF: «Darum wird das Radio überleben»

Publiziert am 19.08.2025

Unter anderen Umständen hätte Fridolin das Zeitliche gesegnet. Nun lebt die Glarner Regionalzeitung aber weiter. Der Bündner Somedia-Verlag hat den Titel erworben und wird ihn weiter herausgeben. Kurz vor der Übernahme drohte diese zu scheitern. Doch was lief da genau und welche Rolle spielte Bruno Hug, der auch einmal persönlich-Verleger war? Matthias Ackeret hat in den vergangenen Wochen über die Zeitungswirren im Zigerschlitz berichtet und die beteiligten Akteure befragt. Im Podcast rekapituliert der persönlich-Chefredaktor im Gespräch mit Nick Lüthi die Vorgänge im Glarnerland.

Weiter sprechen Ackeret und Lüthi über die Resilienz des Radios. Am vergangenen Sonntag war der persönlich-Verleger zu Gast in der Sendung «Persönlich» von Schweizer Radio SRF, die es bald 50 Jahre gibt. Neben solchen Selbstläufern funktioniert Radio dort am besten, wo die Live-Interaktion mit dem Publikum im Zentrum steht. Zwar machen das heute vermehrt auch Podcasts mit Live-Aufzeichnungen, aber das Original ist immer noch das Radio. Zusammen analysieren Ackeret und Lüthi die Erfolgsfaktoren des Live-Radios.





