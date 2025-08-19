Fridolin | Radio SRF: «Darum wird das Radio überleben»

19.08.2025

Der persoenlich.com-Podcast ist aus der Sommerpause zurück und wird wieder jeden Dienstag veröffentlicht. In dieser Folge sprechen Matthias Ackeret und Nick Lüthi über eine Zeitung, die weiterlebt und Radio, das sich tapfer hält.
Unter anderen Umständen hätte Fridolin das Zeitliche gesegnet. Nun lebt die Glarner Regionalzeitung aber weiter. Der Bündner Somedia-Verlag hat den Titel erworben und wird ihn weiter herausgeben. Kurz vor der Übernahme drohte diese zu scheitern. Doch was lief da genau und welche Rolle spielte Bruno Hug, der auch einmal persönlich-Verleger war? Matthias Ackeret hat in den vergangenen Wochen über die Zeitungswirren im Zigerschlitz berichtet und die beteiligten Akteure befragt. Im Podcast rekapituliert der persönlich-Chefredaktor im Gespräch mit Nick Lüthi die Vorgänge im Glarnerland.

Weiter sprechen Ackeret und Lüthi über die Resilienz des Radios. Am vergangenen Sonntag war der persönlich-Verleger zu Gast in der Sendung «Persönlich» von Schweizer Radio SRF, die es bald 50 Jahre gibt. Neben solchen Selbstläufern funktioniert Radio dort am besten, wo die Live-Interaktion mit dem Publikum im Zentrum steht. Zwar machen das heute vermehrt auch Podcasts mit Live-Aufzeichnungen, aber das Original ist immer noch das Radio. Zusammen analysieren Ackeret und Lüthi die Erfolgsfaktoren des Live-Radios.

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast und YouTube – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (red)


