Publiziert am 12.06.2024

Der SwissRadioDay hat das Programm der 25. Ausgabe bekanntgegeben, die am 29. August 2024 im Kaufleuten Zürich stattfindet.

Unter anderem wird der deutsche Wissenschaftler Martin Andree über Big Tech sprechen oder Arabella Droz von RTS über die Medienförderung bei den Jugendlichen. Jem Stone, Leiter Social Media bei der BBC, zeigt auf, wo die sozialen Medien Mehrwert bringen. York Strempel von KissFM Berlin spricht über Radiotalente der nächsten Generation, Nik Eugster von Energy über den Mehrwert von Podcasts oder UseTheNews-Projektleiter Markus Spillmann über Nachrichten für die Next Gen. Viele weitere Namen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Sein zehnjähriges Jubiläum am SwissRadioDay feiern wird Jürg Bachmann. Zusammen mit Severine Schori-Vogt, Walter Herger und Philippe Zahno habe Bachmann «eine führende Rolle bei der Entwicklung des SwissRadioDay im Laufe der letzten Jahre» gespielt, heisst es in einer Mitteilung. Er übergebe das Zepter an den neuen Präsidenten des Verbands Schweizer Privatradios, Nicola Bomio (persoenlich.com berichtete).

Weitere Informationen zum 25. SwissRadioDay – der laut Mitteilung zum zehnten Mal von Darryl von Däniken und seinem Team organisiert wird – gibt es unter radioday.ch. (pd/cbe)