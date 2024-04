VSP: Nicola Bomio zum Präsidenten gewählt

Nicola Bomio, Leiter Radio CH Media, ist an der Mitgliederversammlung des Verbandes Schweizer Privatradios (VSP) vom Freitag zum neuen Präsidenten gewählt worden. Er löst den zurückgetretenen Jürg Bachmann ab, der nach 18 Jahren feierlich verabschiedet wurde.

Bomio ist seit vielen Jahren in der Radiobranche tätig, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 41-Jährige übte Tätigkeiten als Head of Music, Programmleiter oder Chefredaktor aus. Seine Stationen führten ihn von Radio 24, Capital FM und SRF zu CH Media. Seit 2022 zeichnet er als Leiter Radio für die mittlerweile zwölf Radioprogramme von CH Media verantwortlich. Bomio war bereits Mitglied des VSP-Vorstandes.

Aus dem Vorstand zurückgetreten sind Karin el Mais und Florian Wanner. Neu in den Vorstand gewählt wurde Giulia Cresta, die aktuell bei CH Media als Leiterin Programmgestaltung Radio tätig ist. Zuvor war die 34-Jährige Programmleiterin von Radio 24. Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Die Mitgliederversammlung verabschiedete zudem die neuen Statuten, wie es weiter heisst. Der Vorstand des VSP leitete im letzten Sommer eine Änderung der Verbandsstrukturen ein. Das Modell der Dossiertätigkeit der Vorstandsmitglieder wurde durch die Einsetzung einer Geschäftsstelle und der Wahl von Peter Scheurer als Geschäftsleiter abgelöst (persoenlich.com berichtete). Nebst der Berücksichtigung dieser Änderungen wurden die Statuten auch den neuen Marktverhältnissen und den aktuellen medienpolitischen Grundlagen angepasst. (pd/cbe)