SRF: Das legendäre Studio 1 hat ausgedient

Eröffnet wurde das Studio 1 im Jahr 1973, als das Schweizer Fernsehen seinen neuen Standort in Zürich-Leutschenbach bezog und gleichzeitig auf Farbfernsehen umstellte, berichtete die «Tagesschau» am Montagabend. Bereits ein Jahr später begann mit «Teleboy» unter Moderator Kurt Felix die Blütezeit der grossen Fernsehshows.

Ab 1992 übernahm «Benissimo» mit Beni Thurnheer die Rolle des Publikumsmagneten. Während 20 Jahren zog die Show grosse Stars und bis zu 500 Zuschauende live ins Studio. Mit dem Ende von «Benissimo» 2012 neigte sich auch die Ära der grossen TV-Unterhaltungsshows dem Ende zu, und das Studio wurde zunehmend weniger ausgelastet.

«Happy Day» und «Sports Awards» ziehen um

Neben der sinkenden Nachfrage entspricht das Gebäude auch den künftigen technischen Anforderungen nicht mehr und war dringend sanierungsbedürftig, schreibt die Medienstelle auf Anfrage. Im Rahmen von Sparmassnahmen im Bereich Produktion wurde eine Verkleinerung der Studiolandschaft beschlossen. Auch das Studio 2 ist davon betroffen. Was aus den freigewordenen Flächen gemacht wird, werde geprüft.

Am vergangenen Samstag moderierte also Nik Hartmann die finale Ausgabe von «Happy Day» aus dem einstigen Flaggschiff des Schweizer Fernsehens. Ab der nächsten Ausgabe im Oktober wird die Sendung im Studio 5 produziert. Da werden laut SRF rund 250 Publikumsgäste Platz haben, etwas weniger als zuvor. Auch die «Sports Awards», die bisher im Studio 1 stattgefunden haben, werden ins Studio 5 verlegt.