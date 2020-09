SRF bi de Lüt: Das neue Moderationsteam steht fest

Geistiges Eigentum

Website bietet Nachhilfe für Lehrer

Die Inhalte auf fair-kopieren.ch entsprechen dem revidierten Urheberrecht. Sie wurden grafisch neu gestaltet.

Der Umgang mit geistigem Eigentum wird anhand einfacher Regeln erklärt. Die Inhalte auf fair-kopieren.ch entsprechen dem revidierten Urheberrecht. Sie wurden grafisch neu gestaltet und lassen sich zudem einfach teilen. Die methodisch-didaktische Aufbereitung von Inhalten ist eine bedeutsame Arbeit, niemand weiss das besser als die Lehrpersonen. Doch wem gehört ein Inhalt? Was darf wiederverwendet und was weitergegeben werden? Der Umgang mit geistigem Eigentum wird anhand einfacher Regeln erklärt, was den Lehrpersonen ihren zunehmend digitalen Alltag erleichtert.