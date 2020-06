SRF: Nik Hartmann moderiert letzte Live-Show

Am Samstagabend wird Nik Hartmann zu letzten Mal auf dem Sender moderieren. In der Show «SRF bi de Lüt – Live: Das Jubiläum» zeigt er die schönsten Momente und die bewegendsten Geschichten aus elf Jahren und 59 Sendungen.

Dass es zum Abschied kein grosses Fest gibt, entspricht dem Moderator, wie er gegenüber dem Blick sagt: «Der Grund dafür, dass wir keine grossen Feste feiern können, ist ja bekannt. Dass man mir jetzt einen grossen Abschied kredenzt hätte, wäre mir auch ohne Corona eher unangenehm gewesen. Ich wechsle ja einfach den Job.»

Bereits Anfang Februar wurde bekannt, dass Hartmann das Schweizer Fernsehen verlässt und zu CH Media wechselt (persoenlich.com berichtete). «Ich musste mich aus der Komfortzone schupsen», sagte er damals im Interview zum Entscheid. Er habe bei SRF alles moderieren dürfen, was man sich als Moderator vorstellen könne. Er hätte das auch noch ein paar weitere Jahre so machen können, doch sei in den vergangenen Jahren der Wunsch nach Veränderung immer mehr gewachsen.

Auf die Frage vom Blick, ob er bei SRF geblieben wäre, wenn man ihm eine Führungsaufgabe angeboten hätte, sagt er: «Hätte, würde, könnte. Ich musste mich nie mit solchen Fragen auseinandersetzen. Und so wie es jetzt ist, stimmt es für mich zu hundert Prozent.» Er fügt an: «Ich wehre mich dagegen, dass SRF das höchste der Gefühle ist.» (wid)