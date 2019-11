Mit der Lancierung eines täglichen Podcast baut die NZZ ihr digitales Angebot weiter aus. Das rund zehnminütige Format, das ab dem Frühjahr täglich ein internationales Schwerpunktthema aus Politik und Wirtschaft beleuchtet, richtet sich an ein Publikum aus der Schweiz und aus Deutschland (persoenlich.com berichtete).

Nun steht das NZZ-Podcast-Team fest. Dieses setzt sich zusammen aus Benedikt Hofer, Nadine Landert, Olga Scheer und David Vogel. Sie nehmen ihre Arbeit im Januar beziehungsweise Februar 2020 auf. Redaktionell unterstützt wird das Podcast-Team durch die Korrespondenten und Fachredaktoren der NZZ, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.





Benedikt Hofer arbeitet seit 2015 beim Schweizer Radio und Fernsehen. Nach seiner Zeit als «Arena»-Redaktor wechselte er in die «Tagesschau» und später in die Inlandredaktion, um den trimedialen Stage-Lehrgang zu absolvieren. Danach berichtete er als Redaktor der Video- und Auslandredaktion für die «Tagesschau», «10vor10» und «SRF News». Der 30-Jährige hält einen Politikwissenschafts-Bachelor der Universität Zürich und einen Master of Science in Political Sociology der London School of Economics and Political Science.





Nadine Landert sammelte erste Moderationserfahrung bei Radio Zürisee und Radio LoRa. Seit 2012 arbeitet sie als Redaktorin bei Radio 1. Landert hält einen Bachelor of Science in Geographie der Universität Zürich. In der Schauspielausbildung an der Schauspielschule Zürich perfektionierte die heute 30-Jährige zwischen 2014 und 2017 den Umgang mit Stimme und Sprache.





Olga Scheer ist seit Januar 2019 Volontärin bei der NZZ in den Ressorts Wirtschaft und Ausland. Neben Hospitanzen bei der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung», dem Norddeutschen Rundfunk und «Spiegel Online» entwickelte sie für das «Handelsblatt» bereits ein Podcast-Format. Die 28-Jährige studierte Wirtschaftswissenschaften und Germanistik an der Philipps-Universität Marburg. An der TU Dortmund absolvierte sie ihren Master in Economics und Journalismus.





David Vogel ist seit 2013 als Redaktor und Produzent beim Schweizer Radio und Fernsehen tätig, zunächst für SRF 2 Kultur, seit 2017 für das Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Radiojournalismus, die er unter anderem bei Radio 1, DRS 3 und beim Bayrischen Rundfunk erworben hat. Seit 2010 arbeitet er zusätzlich als freiberuflicher Filmemacher. Der 41-Jährige studierte Politikwissenschaften an der Universität Zürich und später Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik an der Hochschule für Fernsehen und Film in München.

Die erste Podcast-Ausgabe ist für Frühjahr 2020 geplant. «Wir wollen mit dem Podcast unsere Kernkompetenzen – Analyse und Hintergrund, Antizipation von internationalen Entwicklungen, Einordnung durch unsere Experten vor Ort – mit dem zeitgemässen Audioformat zusammenbringen und damit auch ein neues und jüngeres Publikum ansprechen», wird Eric Gujer, Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung», in der Mitteilung zitiert. «Dabei orientieren wir uns an aktuellen Themen, schürfen aber tiefer und bieten Raum für Reflexion.» Er freue sich sehr, dass die NZZ «ein junges und vor allem hoch motiviertes und kompetentes Team an Hosts und Produzenten» formieren konnte, welches das neue Produkt in der gewohnten NZZ-Qualität entwickeln werde. (pd/cbe)