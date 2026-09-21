Republik: Das Onlinemagazin verlässt das Rothaus

Publiziert am 21.09.2026

Seit den Anfängen der Republik im Jahr 2017 ist das ehemalige Hotel Rothaus an der Langstrasse Teil des Brandings des Onlinemagazins. Vom Balkon hängt ein Manifest mit dem Titel «Ohne Journalismus keine Demokratie». Nun ist es Schluss. Die Redaktion wird sich von ihrem Standort verabschieden, wie die Verantwortlichen am Montag in einem Newsletter bekanntgaben. Im Rothaus komme es zu einer Sanierung.

Der neue Standort an der Hafnerstrasse 43 sei nicht weit entfernt. Damit wechselt die Republik vom Zürcher Kreis 4 in den Kreis 5, in die Nähe des Hauptbahnhofs und des Museums für Gestaltung. Am 2. November nimmt die Redaktion die Arbeit am neuen Ort auf. Eine Einweihung soll später folgen. (spo)