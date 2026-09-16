Tamedia: Das «Politbüro» wird zum Bezahlangebot

Publiziert am 16.09.2026

Die neue Plattform Politbüro.ch ist seit Mittwoch online und bietet neben dem wöchentlichen Podcast auch Newsletter, Artikel und vertiefende Beiträge zur Schweizer Innenpolitik, wie das Medienhaus Tamedia mitteilte. Das Angebot richte sich an Personen, die Hintergründe und Zusammenhänge der Schweizer Politik besser verstehen wollten. Es ist nach einer Spiele-App das zweite neue Digitalprodukt des Unternehmens innerhalb von zwölf Monaten.

Kern des neuen Abonnements bleibe der wöchentliche Podcast des «Politbüro»-Teams. Ergänzt werde dieser durch einen exklusiven Newsletter, Artikel zu politischen Themen, vertiefende Beiträge sowie spezielle Formate zu Abstimmungen. Geplant seien auch exklusive Veranstaltungen, bei denen Abonnentinnen und Abonnenten mit Politikern und Expertinnen ins Gespräch kommen könnten.

Bestehende Tamedia-Abonnentinnen und -Abonnenten haben weiterhin Zugriff auf sämtliche Politbüro-Inhalte, wie die Kommunikationsstelle auf Anfrage präzisiert. Wer aber die Inhalte direkt über die eigenständige Landingpage nutzen möchte, braucht dafür das separate Abo.

Mit dem neuen Angebot wolle Tamedia gezielt Menschen ansprechen, die bereit seien, für Inhalte zu bezahlen, und sich so ein neues Kundensegment erschliessen. (sda/spo)