True Story Award: Das sind die Gewinnerarbeiten

Publiziert am 22.06.2025

Philippe Broussard von Le Monde erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Storytelling für seine vierjährige Recherche über ein namentlich nicht zuzuordnendes Fotoalbum aus dem von den Nazis besetzten Paris. Dem französischen Journalisten gelang es, die Identität des deportierten Fotografen festzustellen.

Die ägyptische Journalistin Sara Abu Shadi wurde in der Kategorie Recherche für ihre Arbeit bei Masrawy geehrt. Sie dokumentierte, wie ägyptische Studenten über soziale Netzwerke für den russischen Krieg gegen die Ukraine angeworben werden.

In der Kategorie Impact zeichnete die Jury zwei Arbeiten aus: Murad Higazy von Mada Masr berichtete über Geschäfte mit Hilfsgütern an der Grenze zu Gaza. Nach der Veröffentlichung wurde der Chefredaktor von der ägyptischen Generalstaatsanwaltschaft vorgeladen. Alex Perry von Politico dokumentierte Massaker in Moçambique und wies über 1500 Tote nach, darunter Opfer eines Angriffs auf dem Betriebsgelände von TotalEnergies.

Die Preisverleihung wurde von Nationalratspräsidentin Maja Riniker und dem russischen Friedensnobelpreisträger Dmitrij Muratow begleitet. Das Magazin Reportagen initiierte den Preis als Medienpartner (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)