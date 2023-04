Swiss Press Award: Das sind die Nominierten – in Bild und Ton

Die Fondation Reinhardt von Graffenried gibt für den nationalen Medienpreis Swiss Press Award die nominierten Journalistinnen und Journalisten bekannt. Am 28. April werden die Preise der Kategorien Text, Online, Audio, Video und Local verliehen.

Die Gewinner erhalten je 15'000 Franken. Der zweite Preis ist mit 3000 Franken und der dritte Preis mit 1000 Franken dotiert. Ausserdem wird der «Swiss Press Journalist of the Year» und der «Swiss Press Photographer of the Year» (je 25'000 Franken) erkoren. Die Kategoriensieger von Swiss Press Photo sind derweil bereits bekannt (persoenlich.com berichtete).

Die Nominierten in der Übersicht





Kategorie Text



Kategorie Online



Kategorie Audio



Kategorie Video



Kategorie Local



Ebenfalls am 28. April wird der in Los Angeles lebende französischsprachige Schweizer Musiker und Schauspieler Carlos Leal den eigens für die Schweizer Journalistinnen und Journalisten komponierten Song «Regarde» uraufführen. Leal ist der neunte Musiker, welcher einen Swiss Press Song nach Polo Hofer, La Gale, Sebalter, Bibi Vaplan, Big Zis, Pat Burgener, Vad Vuc und Pascal Gamboni produziert hat.

An der Preisverleihung wird ausserdem Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider sprechen. Der Swiss Press Award startet am 28. April um 18 Uhr in der Universität Bern und wird auf swisspressaward.ch live gestreamt. (pd/cbe)