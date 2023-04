Die Preisübergabe findet im Rahmen der Swiss-Press-Award-Preisverleihung am 28. April in Bern statt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Dann wird auch der Hauptgewinner, der Pressefotograf oder die Pressefotografin des Jahres, erkoren. Dieser Preis ist mit 25'000 Franken dotiert.

Gewinner der Foto-Kategorie «Aktualität» ist Fabrice Coffrini von der französischen Nachrichtenagentur AFP mit einer Bildserie eines Gletschers. In der Kategorie «Alltag» gewinnt Karine Bauzin (Le Temps) den ersten Preis für eine Beobachtung des Lebens in Strandkabinen.

Eleni Kougionis von Swissinfo.ch heisst die Siegerin der Kategorie «Schweizer Geschichten» mit Bildern von Abfalldetektiven. Karin Hofers (Neue Zürcher Zeitung) Porträt des Schriftstellers Peter Bichsel macht das Rennen in der entsprechenden Kategorie.

In der Sparte «Sport» holt sich Dominic Steinmann (Beobachter) mit der Serie «Die schrägste WM der Welt» den ersten Preis. In der Kategorie «Ausland» heisst der Sieger Alex Kühni (Tamedia). Er dokumentierte den Krieg in der Ukraine.

Die Swiss Press Awards werden von der Fondation Reinhard von Graffenried vergeben. (sda/cbe)



Hier finden Sie alle Gewinnerinnen und Gewinner von Swiss Press Photo, auch die Zweit- und Drittplatzierten.