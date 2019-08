Der SRG-Sender Radio Rumantsch ist die sympathischste Radiomarke der Schweiz – gefolgt vom Walliser Privatradio Rhône FM. Dies ergeben erste Analysen der diesjährigen Media-Brands-Studie von Publicom. Das zum ersten Mal in der Studie berücksichtigte rätoromanische SRG-Radio habe es im Sympathieranking auf Anhieb an die Spitze geschafft. Rhône FM konnte den letztjährigen Sympathiesieger, das zweisprachige Freiburger Radiofr, überholen.

Rhône FM erziele auch auf anderen Qualitätsdimensionen hohe Werte. Zum Beispiel erreichen die Unterwalliser auch in Sachen Glaubwürdigkeit den höchsten Wert aller Privatradios, heisst es in einer Mitteilung. Bei den SRG-Sendern schwingt auf dieser für Medien besonders wichtigen Dimension ebenfalls ein Westschweizer Radio obenaus: La Première (RTS) erzielt den Schweizer Topwert in Sachen Glaubwürdigkeit.

Die beste Unterhaltung gibt es hier

Eine zentrale Qualitätsdimension ist beim Radio auch der Unterhaltungswert, werden doch Radioprogramme meistens wegen ihres Musikangebots gewählt. Hier belegen zwei Radiomarken, die völlig unterschiedlich positioniert sind, die Spitzenplätze. Der Volksmusiksender SRF Musikwelle und das jurassische alternative Musikradio Grrif führen das Unterhaltungsranking der SRG-Marken beziehungsweise der Privatradios an. Diese beiden Radiomarken vermögen offenbar die musikalischen Bedürfnisse ihrer Publika besonders gut zu erfüllen, heisst es weiter.







83 Prozent der erwachsenen Schweizerinnen und Schweizer schalteten im Frühjahr 2019 in einem Zeitraum von drei Monaten mindestens einmal ein Radioprogramm ein. Im Vergleich zum Vorjahr hat dieser Wert geringfügig abgenommen (minus 1 Prozent). Das Medium Radio erreicht somit in der Schweiz mehr Menschen als gedruckte Zeitungen (78 Prozent), Social Media (57 Prozent), Zeitschriften/Magazine (56 Prozent) oder Kino (30 Prozent), schreibt Publicom.

Mit der Media-Brands-Studie ermittelt Publicom jährlich die Brand Performance von Medienmarken in der Schweizer Bevölkerung – in diesem Jahr waren es 172 Medienmarken, darunter 49 Radiomarken. Die Daten werden unter anderem für die qualitative Mediaplanung eingesetzt. Die Erhebung 2019 wurde im Mai und Juni durchgeführt und basiert auf einer für die Bevölkerung von 15 bis 79 Jahren repräsentativen Stichprobe von 4839 Personen. Die statistische Fehlerquote liegt bei 1,4 Prozent. (pd/cbe)