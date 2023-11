In der Leitung des Ressorts Leben von Tamedia kommt es zu einer Veränderung. Michèle Binswanger hat die Co-Leitung auf eigenen Wunsch abgegeben, um künftig wieder mehr Zeit für das Schreiben von Recherchen, Analysen und Reportagen zu haben, wie es in einem internen Tamedia-Newsletter hiess. Binswanger hatte das Ressort seit August 2021 zusammen mit Philippe Zweifel geführt ( persoenlich.com berichtete ).

Neu ins Führungsduo befördert wurde Denise Jeitziner. Die Gesellschaftsjournalistin arbeitet seit etwas mehr als zehn Jahren in diversen Funktionen bei Tamedia. Sie startete im Ressort Kultur und Gesellschaft, bevor sie einen Abstecher zu Axel Springer machte. 2015 kehrte sie zunächst ins Ressort Gesellschaft der SonntagsZeitung zurück, dann ins Ressort Leben von Tamedia. Jeitzinger hat an der Universität Freiburg Rechtswissenschaften studiert und den Diplomstudiengang am MAZ absolviert. (wid)