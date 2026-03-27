Publiziert am 27.03.2026

Den «Suisse Podcast of the Year 2026» gewinnt «Persönlich» von SRF. Das entschied eine zehnköpfige Jury unter dem Präsidium von Steffi Buchli anlässlich der dritten Suisse Podcast Awards, die am Freitagabend im KinoKoni in Zürich stattfanden.

Stellvertretend für das Redaktions- und Moderationsteam nahmen Redaktionsleiter und Moderator Christian Zeugin sowie Moderatorin Olivia Röllin die Auszeichnung entgegen – im Jubiläumsjahr der Sendung, die seit 50 Jahren auf Sendung ist. Buchli meinte: «‹Persönlich› ist ein SRF-Flagschiff, das auch nach 50 Jahren nicht an Beliebtheit eingebüsst hat.»

In elf Kategorien zeichnete die Jury weitere Podcasts aus: «Grüezi. Servus. Hallo.» von Die Zeit gewann in der Kategorie Nachrichten, «NZZ Quantensprung» in der Kategorie Wissen, «Zimmer 42» von Barbara Bleisch in der Kategorie Kultur, «Forza – der Fussballpodcast der Schweiz» in der Kategorie Sport, «Kafi Am Freitag» in der Kategorie Unterhaltung, «Alpha Boys» von SRF in der Kategorie Serien, «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» von Jonathan «Jontsch» Schächter in der Kategorie Neuheit, «Auf Bewährung – Leben im Gefängnis» in der Kategorie Unternehmen & NPO's, «Unter Verdacht» des Tages-Anzeigers in der Kategorie True Crime sowie «Zivadiliring» in der Kategorie Live-Podcasts. 44 Produktionen standen auf der Shortlist (persoenlich.com berichtete).

Der Publikumspreis ging an «Kuss & Krise» von Loredana und Kilian Bamert. Über 15'000 Userinnen und User hatten auf der Plattform Suisse Podcast abgestimmt; 20 Podcasts standen im finalen Publikumsvoting, wie es in einer Mitteilung heisst.

Initiiert wurden die Suisse Podcast Awards von Dino Giglio, Gründer der Podcastagentur Audiokanzlei und Dozent für Audiomarketing an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Die Jury setzte sich nebst Präsidentin Steffi Buchli aus Angela Asiana, Elena Bernasconi, Reto Brennwald, Martina Fehr, Andy Fitze, Simon Jacoby, Barbara Miller, FM François Mürner und Isabella Schmid zusammen. (pd/sda/cbe)