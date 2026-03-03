Suisse Podcast Awards: Über 40 Podcasts buhlen um eine Auszeichnung

Publiziert am 02.03.2026

«Zimmer 42» von Barbara Bleisch, «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» von Jonathan «Jontsch» Schächter, «Znünipause» von @nathistyle_ und «Zero Dosage» von Noah Bachofen und Nico Franzoni: Das sind nur vier von 44 Schweizer Podcasts, welche die Suisse Podcast Academy für die dritten Suisse Podcast Awards nominiert hat, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Die vollständie Liste findet sich hier.

Am 27. März werden im Zürcher KinoKoni (früher: Frame) zum dritten Mal die Suisse Podcast Awards verliehen. Die Shortlist mit 44 Nominationen hat die Suisse Podcast Academy zusammengestellt, die sich aus den Gewinnerinnen und Gewinnern eines Suisse Podcast Awards und Fachleuten aus der Schweizer Podcast-, Medien-und Werbe-Branche zusammensetzt.

Der Initiant der Suisse Podcast Awards, Dino Giglio, zeigt sich gemäss einer Medienmitteilung mit der Auswahl zufrieden: «Die Shortlist ist ebenso vielseitig wie divers – und repräsentativ.» Mit den Suisse Podcast Awards will der Podcastunternehmer, der die Plattform Suisse Podcast initiiert hat und betreibt, die Besten einer jungen und stark wachsenden Branche auszeichnen und ihnen gleichsam Plattform und Community sein.

Auch Radiolegende «FM» ist dabei

Wer einen der begehrten Suisse Podcast Awards gewinnt, bestimmt eine namhafte besetzte Jury. Mit dabei sind etwa Radiolegende François FM Mürner, MAZ-Direktorin Martina Fehr, Tsüri-Verleger Simon Jacoby, Moderatorin Elena Bernasconi, Schauspielerin Isabella Schmid, Sängerin und Influencerin Angela Asiana, Dokumentarfilmerin Barbara Miller, Abenteurer und KI-Experte Andy Fitze sowie Moderator und Dokumentarfilmer Reto Brennwald. Präsidiert wird die Jury von der Journalistin, Moderatorin und Medienmanagerin Steffi Buchli.

Kriterien bei der Vergabe der Suisse Podcast Awards sind Reichweite, Relevanz, Singularität und Originalität. Der Podcast mit den insgesamt meisten Jury-Punkten wird zudem Suisse Podcast of the Year.

Neben den Jurypreisen in elf Kategorien und dem Suisse Podcast of the year wird wiederum ein Publikumspreis per Voting auf der Plattform suisse-podcast.ch, der grössten Schweizer Plattform für Podcasts, vergeben. (pd/nil)