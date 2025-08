Somedia: «Der Entscheid ist für uns nicht nachvollziehbar»

Herr Kundert, wie am Dienstag bekannt wurde, mussten Sie aufgrund eines Entscheides des Glarner Obergerichts die Redaktion des Fridolin räumen. Was bedeutet das für Sie? Wie haben die betroffenen Mitarbeiter darauf reagiert?

Der Entscheid vom Obergericht ist für uns weder inhaltlich noch formell nachvollziehbar. Wir haben einen Kaufvertrag mit gerichtlicher Genehmigung abgeschlossen. Und dies zu wirtschaftlich besseren Bedingungen als das nachträglich eingereichte Angebot von Bruno Hug und seinen Investoren. Seit dem 25. Juli waren wir mitten im Vollzug der Betriebsübernahme. Diesen Vollzug mussten wir nun kurzfristig stoppen. Für die Mitarbeitenden ist diese erneute Unsicherheit ein sehr belastender Zustand – genau das wollten wir verhindern.



Wieso haben Sie die Einsprachefrist nicht abgewartet?

Ein weiteres Abwarten war aus betrieblichen Gründen schlicht nicht möglich. Nach unseren Informationen war die Fridolin Druck und Medien Walter Feldmann AG Ende Juli faktisch zahlungsunfähig. Wir mussten also nach dem Kauf sofort handeln – mit einem Darlehen, um die Löhne der Mitarbeitenden zu sichern und durch sofortige Gespräche mit den Lieferanten, damit diese ihre Leistungen nicht einstellen. Ohne unser Eingreifen wäre am 31. Juli wohl kein Fridolin mehr erschienen. Die Sicherstellung des Betriebs direkt nach der Übernahme war ein ausserordentlicher Kraftakt. Gleichzeitig wollten wir endlich Stabilität für die Mitarbeitenden und Werbekunden schaffen.

«Das Obergericht hat der Beschwerde nur einstweilen aufschiebende Wirkung erteilt»

Wird die Zeitung nun an Bruno Hug verkauft?

Nein. Der Kaufvertrag mit unserer Fridolin Medien AG ist abgeschlossen und der Vollzug ist weitgehend erfolgt. Das Obergericht hat der Beschwerde nur einstweilen aufschiebende Wirkung erteilt. Dies hat zur Folge, dass der weitere Vollzug des Kaufvertrags vorläufig pausiert wurde. In der Sache selbst hat das Gericht noch nichts entschieden. Es handelt sich um ein laufendes Gerichtsverfahren und nicht um eine Rückabwicklung oder gar einen Verkauf an einen Dritten. Zudem besteht ein vertraglich verankertes Vorkaufsrecht zugunsten von Somedia – ein Verkauf an Bruno Hug oder andere ist ohne unsere Zustimmung rechtlich gar nicht möglich.



Bruno Hug wirft Ihnen vor, dass der ganze Verkauf gemäss einem ihm vorliegenden Email-Verkehr zwischen Sachverwalter und Somedia abgekartet gewesen sei, so dass es ihm – gemäss Zitat gegenüber persoenlich.com – «gschmuch» geworden sei. War das nach Ihrer Ansicht auch der Fall?

Die Behauptung entbehrt jeder Grundlage. Der Sachwalter wurde Ende Mai vom zuständigen Gericht mit dem Einverständnis vom damaligen Fridolin-Geschäftsführer Stefan Wenkebach eingesetzt. Keine der involvierten Personen bei Somedia hatte im Vorfeld der Nachlassstundung Kontakt zum Sachwalter. Wir hätten gerne schon viel früher eine Lösung gefunden.



Inwiefern?

Der Sachwalter hat Stefan Wenkebach mehrfach schriftlich Fristen zum Einreichen eines Angebots angesetzt. Auch mit Bruno Hug hatte er Kontakt. Beide haben abgewunken, wollten für den Fridolin kein Angebot abgeben und nicht in ein unternehmerisches Risiko gehen. Sie waren ausdrücklich mit ‘unserer Lösung’ einverstanden. Jetzt nach Ablauf von allen Fristen wollen sie nun scheinbar noch das Blatt drehen. Wenn ein Verkauf abgeschlossen ist, kann man nicht einfach einige Tage später noch mit einem neuen Angebot kommen, das zudem wirtschaftlich schlechter ist, und einfach das Blatt nochmals drehen.



Herr Hug hat gemäss eigener Aussage nun eine halbe Million Franken für den Fridolin überwiesen, Sie hingegen hätten für die Zeitung – gemäss Insideparadeplatz – lediglich 275'000 Franken bezahlt. Stimmt das so?

Diese Darstellung ist falsch. Der Gesamtwert unseres Angebots liegt bei 875'000 Franken – also deutlich höher als das nachträglich eingereichte Angebot von Bruno Hug.



Wie kommen Sie auf 875’000 Franken?

Unser Angebot besteht aus einem bereits geleisteten Barbetrag und der Übernahme von Verbindlichkeiten der Fridolin Druck und Medien Walter Feldmann AG. Damit entlasten wir das Unternehmen von einem Teil der Schulden. Das kommt in erster Linie den Gläubigern der Gesellschaft zugute.

«Eine weitere juristische Auseinandersetzung liegt definitiv nicht in unserem Interesse»

Kommt es zu einer friedlichen Einigung mit Herrn Hug oder gibt es eine weitere juristische Auseinandersetzung?

Unser Ziel ist es, die aktuell unübersichtliche operative, finanzielle und rechtliche Situation rasch zu klären – im Interesse des Fridolin und der Mitarbeitenden. Eine weitere juristische Auseinandersetzung liegt definitiv nicht in unserem Interesse.



Kritiker werfen Ihnen vor, dass Somedia mit dem Fridolin, den Glarner Nachrichten sowie Radio und Fernsehen nun das Medienmonopol im Kanton Glarus hat. Welchen Stellenwert hat der Fridolin für Ihr Unternehmen und Sie persönlich als Glarner?

Der Fridolin ist im Kanton Glarus extrem gut verankert. Die Vereine und Institutionen haben mit ihm ein Sprachrohr. Das ist gut und richtig. Wir wollen den Fridolin in seiner heutigen Form erhalten und stärken. Die separaten Standorte und die eigenständigen Redaktionen unserer Medien sollen bestehen bleiben.



Können Sie in Glarus künftig Medienfreiheit garantieren?

Ja, definitiv. Der Kanton Glarus wird – gemessen an seiner Grösse – weiterhin über eine vielfältige und unabhängige Medienlandschaft verfügen. Und wir tragen Mitverantwortung dafür, dass das so bleibt.