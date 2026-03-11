SRG: Der neue SRF-Direktor heisst Roger Elsener

Publiziert am 11.03.2026

Der Verwaltungsrat der SRG hat an seiner Sitzung von Dienstag drei neue Mitglieder der Geschäftsleitung gewählt. Roger Elsener wird per 1. Mai neuer Direktor von SRF und tritt damit die Nachfolge von Nathalie Wappler an, die ihren Rücktritt bereits im September angekündigt hatte, teilt die SRG am Mittwoch mit. Der 47-jährige Zentralschweizer ist derzeit CEO des Schweizer Streaminganbieters Zattoo und bringt langjährige Erfahrung aus der Radio-, TV- und Streamingbranche mit, unter anderem bei CH Media und Viacom International Media Networks.

Ebenfalls per 1. April nehmen Nicolas Pernet und Moritz Stadler ihre neuen Funktionen auf. Pernet, bisher Direktor von RTR und stellvertretender Generaldirektor der SRG, übernimmt die neu geschaffene Direktion Angebot, zu der unter anderem die Streamingplattform Play+ sowie die SRG-weiten Bereiche Fiktion und Sport gehören.

Stadler, der zuletzt den Operationen-Stream im Transformationsprojekt «Enavant» leitete und als Co-Executive Producer des Eurovision Song Contest 2025 in Basel wirkte, wird Direktor Operationen und verantwortet künftig Produktion und Technologie gruppenweit.

Die drei Ernennungen stehen im Zeichen des laufenden Transformationsprojekts «Enavant SRG SSR», das Ende 2024 lanciert wurde. Ziel ist eine digitalere, schlankere und regionalübergreifend stärker vernetzte SRG. Generaldirektorin Susanne Wille betonte, man richte die Organisation «konsequent auf die Bedürfnisse des Publikums aus» und stärke gleichzeitig Effizienz und Zusammenarbeit zwischen den Sprachregionen. Mit den Wahlen ist die neue Geschäftsleitung der SRG nun vollständig besetzt. (pd/spo)

++Folgt mehr nach der Medienkonferenz++