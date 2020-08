CNN Money Switzerland: Der Sender stellt den Betrieb ein

Der Entscheid hat der Verwaltungsrat am Sonntag gefällt: CNN Money Switzerland stellt den Betrieb ein. «Die Prognosen für die kommenden ein bis zwei Jahre sind für Medien in der Schweiz rabenschwarz», so Christophe Rasch, Gründer und CEO von CNN Money Switzerland, am Montagabend gegenüber Blick. Laut der Zeitung werde CNN Money Switzerland noch in diesen Tagen den Sendebetrieb einstellen.

CNN Money Switzerland war zuvor in Geldnöten. Die 27 Angestellten warteten laut Le Temps bereits seit eineinhalb Monaten auf ihre Löhne. Wie die CH-Media-Zeitungen letzte Woche berichteten, fand am Sonntag eine Krisensitzung statt. Möglich schien dann noch alles, von einer Übernahme durch die Amerikaner bis hin zum Konkurs.

Die ehemalige SRF-Wirtschaftsjournalistin Patrizia Laeri hatte als neue Chefredaktorin des Senders bereits eine neue Wirtschaftssendung mit dem Namen «#DACHelles» ausgearbeitet (persoenlich.com berichtete). Geplant war der Start am 23. August.

Wie die Tamedia-Zeitungen berichten, fand am Montagabend eine Mitarbeiterinformation in dieser Sache statt. (wid)





+++ Update folgt +++