Fussball-WM: Der späte Sieg in den Printausgaben

Publiziert am 08.07.2026

Der Sieg der Nati stand erst kurz vor 1 Uhr nachts fest – zu spät für die meisten gedruckten Zeitungen vom Mittwoch. Bei der NZZ und beim Tages-Anzeiger fehlt das Thema entsprechend auf der Front.

Einzig die CH-Media-Zeitungen, wie zum Beispiel die Aargauer Zeitung, konnten den Ausgang noch abbilden: Sie titeln «Nati besiegt Penalty-Fluch!» und verweisen auf den Viertelfinal gegen Argentinien. Möglich machte dies eine späte Drucklegung: Wie CH-Media-Chefredaktor Patrik Müller auf Anfrage von persoenlich.com sagte, seien die letzten Ausgaben erst um 3.30 Uhr fertig gedruckt gewesen. So konnten sämtliche AZ-Ausgaben, das St. Galler Tagblatt, die Zuger Zeitung sowie weitere kleinere Titel den Sieg gegen Kolumbien und den entscheidenden Penalty von Ruben Vargas noch auf die Front bringen.

Der Blick wählte für diese Ausgangslage eine andere Lösung: Da bei Drucklegung das Spiel noch nicht entschieden war, druckte die Zeitung auf der Front zwei Varianten – oben «Hurra!» für den Fall eines Sieges, unten auf dem Kopf stehend «Auä!» für eine Niederlage. Ein Hinweis im Text erklärt: «Bei Druck dieser Ausgabe war das Spiel noch im Gang. Jubel oder Jammer? Alles zur Nati auf Blick.ch». (cbe)