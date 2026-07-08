08.07.2026

Fussball-WM

Der späte Sieg in den Printausgaben

Nicht alle Zeitungen konnten reagieren, weil das Spiel bis weit nach Mitternacht dauerte. CH Media druckte dank später Deadline dennoch aktuell, während der Blick mit einer originellen Lösung überraschte.
Fussball-WM: Der späte Sieg in den Printausgaben
Nati-Goalie Gregor Kobel hält im Elfmeterschiessen gegen Kolumbien – während der Blick eine Titelseite mit zwei möglichen Ausgängen druckte, konnte die Aargauer Zeitung den Sieg dank später Drucklegung bereits abbilden. (Bilder: Keystone/Peter Klaunzer, Screenshots)
Publiziert am 08.07.2026

Der Sieg der Nati stand erst kurz vor 1 Uhr nachts fest – zu spät für die meisten gedruckten Zeitungen vom Mittwoch. Bei der NZZ und beim Tages-Anzeiger fehlt das Thema entsprechend auf der Front.

Einzig die CH-Media-Zeitungen, wie zum Beispiel die Aargauer Zeitung, konnten den Ausgang noch abbilden: Sie titeln «Nati besiegt Penalty-Fluch!» und verweisen auf den Viertelfinal gegen Argentinien. Möglich machte dies eine späte Drucklegung: Wie CH-Media-Chefredaktor Patrik Müller auf Anfrage von persoenlich.com sagte, seien die letzten Ausgaben erst um 3.30 Uhr fertig gedruckt gewesen. So konnten sämtliche AZ-Ausgaben, das St. Galler Tagblatt, die Zuger Zeitung sowie weitere kleinere Titel den Sieg gegen Kolumbien und den entscheidenden Penalty von Ruben Vargas noch auf die Front bringen.



Der Blick wählte für diese Ausgangslage eine andere Lösung: Da bei Drucklegung das Spiel noch nicht entschieden war, druckte die Zeitung auf der Front zwei Varianten – oben «Hurra!» für den Fall eines Sieges, unten auf dem Kopf stehend «Auä!» für eine Niederlage. Ein Hinweis im Text erklärt: «Bei Druck dieser Ausgabe war das Spiel noch im Gang. Jubel oder Jammer? Alles zur Nati auf Blick.ch». (cbe)


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