20 Minuten: Désirée Pomper wird Chefredaktorin

Führungsübergabe in der Chefredaktion von 20 Minuten: Désirée Pomper tritt am 1. Februar 2023 die Funktion als Chefredaktorin an und nimmt damit Einsitz in der Geschäftsleitung von 20 Minuten. Gaudenz Looser übernimmt die Position als stellvertretender Chefredaktor. Er wird künftig als Blattmacher tätig sein und wieder vermehrt im Tagesgeschäft verantwortlich zeichnen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen heisst.

Bernhard Brechbühl, Geschäftsführer von 20 Minuten, ist laut Communiqué erfreut, weiterhin «auf das grosse Engagement beider Führungskräfte» zählen zu können: «Désirée Pomper und Gaudenz Looser pflegen seit Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die auch in der neuen Konstellation ununterbrochen fortgeführt wird. Wir freuen uns, dass Gaudenz Looser seine Innovationskraft und sein grosses Fachwissen nach wie vor in unser journalistisches Angebot einbringen wird. Und wir sind glücklich, dass wir mit Désirée Pomper eine sehr kompetente und kreative neue Chefredaktorin haben, die unsere Medienmarke bereits seit vielen Jahren mit ihrem publizistischen Know-how bereichert und strategisch weiterbringt. Ich wünsche ihr viel Erfolg in der neuen Herausforderung als Chefredaktorin.»

Wird stv. Chefredaktor von 20 Minuten: Gaudenz Looser.





Der Führungswechsel erfolgt laut Mitteilung auf Initiative von Looser: «Dass Désirée Pomper die Rolle der Chefredaktorin übernimmt, ist Ausdruck einer starken Personalentwicklung: Unsere Mitarbeitenden werden konsequent gefördert und auf den nächsten Karriereschritt vorbereitet. Daher mache ich mit einem sehr guten Gefühl Platz für eine äusserst kompetente Journalistin und gebe die strategische Führung der Publizistik von 20 Minuten in neue Hände. Désirée Pomper sprüht vor Ideen und ist bestens ausgerüstet, 20 Minuten in diesen anspruchsvollen Zeiten zu führen.»

Désirée Pomper startete 2009 ihre Laufbahn bei 20 Minuten als Inlandredaktorin. Seither war sie in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Leiterin der Ressorts Politik, Reporter und Gesellschaft. Die 38-Jährige gründete 2019 das Ressort Video/Story und entwickelte zahlreiche Videoformate. Daraus entstand der international prämierte Dokumentar- und Kinofilm «Do You Remember Me?» über Mädchenbeschneidung, den sie gemeinsam mit den Videojournalisten Helena Müller und Murat Temel produziert hat, sowie das dazugehörige Buch «Ich, die Kämpferin», das sie als Ghostwriterin verfasste. Zuletzt war Désirée Pomper federführend bei der Konzeption und Umsetzung der Social-Media-First-Strategie. Dank dieser ist es 20 Minuten laut Mitteilung gelungen, noch stärker in der jungen Zielgruppe präsent zu sein und diese mit verlässlichen Nachrichten zu versorgen (persoenlich.com berichtete). Pomper machte ihren Masterabschluss in Internationalen Beziehungen am Graduate Institute of International Studies HEI in Genf. 2014 absolvierte sie eine Weiterbildung in Investigativjournalismus an der Columbia University in New York.

«Ich arbeite seit 13 Jahren bei 20 Minuten. Darauf, dass ich nun als Chefredaktorin dieses Medium, für das ich brenne, noch stärker mitgestalten darf, freue ich mich riesig», so Désirée Pomper im exklusiven persoenlich.com-Interview.

Gaudenz Looser übernahm die Chefredaktion von 20 Minuten Mitte 2019. Während seiner Amtszeit hat er laut Communiqué zentrale Innovationen erfolgreich eingeführt. So habe er die Videostrategie von 20 Minuten vorangetrieben und das Format «20 Minuten Now!» lanciert. Später sei er zusammen mit Désirée Pomper und dem Product- sowie dem Social-Media-Team Treiber der Social-Media-First-Strategie gewesen. Er habe zudem das Gratismedium als wirkungsvolle Instanz im Kampf gegen Fake News mit konsequentem Factchecking positioniert. Die Ablösung der Dienstleistungen von Keystone-SDA durch die eigens dafür aufgebaute interne Video & Photo Agency fiel ebenfalls in sein Amt, wie es weiter heisst. Und nicht zuletzt habe Looser mit dem Aufbau des Social Responsibility Boards «eine europaweit einzigartige, pragmatische Lösung zur Förderung einer inklusiven, nicht verletzenden Sprache und Berichterstattung geschaffen». (pd/cbe)