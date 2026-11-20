Publiziert am 20.11.2026

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran wünschte sich in ihrer Eröffnungsrede Journalistinnen und Journalisten, die ihr im Dossierwissen ebenbürtig sind. Zudem kritisierte sie, dass Redaktionen Unwahrheiten als «andere Perspektive» stehen liessen (persoenlich.com berichtete).

Laut den Organisatoren tauchte die Forderung nach Spezialistinnen und Spezialisten in mehreren Panels wieder auf. Junge Journalistinnen diskutierten, wie sich der Berufsnachwuchs halten lässt: eher mit einer Perspektive als mit einer Reihe von Praktika. SRF-Moderator Sandro Brotz moderierte ein Podium zur Bundeskommunikation. Dort ging es um die Frage, ob der Bund zu viele Kommunikationsleute beschäftigt.

SRF-Korrespondent Christof Franzen berichtete, wie sich unter Krieg und Zensur aus Russland berichten lässt. Adrienne Fichter sprach laut einer Mitteilung über Recherchen zu Big Tech. Weitere Runden widmeten sich dem Lokaljournalismus und der Kulturberichterstattung. Silke Fürst (QuaJou-Vorstand, Science Media Center Germany) stellte ein KI-Tool vor, mit dem sich Fachleute aus der Wissenschaft jenseits der «üblichen Verdächtigen» finden lassen. Im Panel zum Creator-Journalismus erzählte Flavien Gousset, wie ihn seine Community finanziert. NZZ-Osint-Spezialist Jan Ludwig zeigte, wie sich manipulierte Inhalte entlarven lassen.

Zum Schluss diskutierten unter der Leitung von Reto Vogt, Co-Präsident des Vereins Qualität im Journalismus (QuaJou), die Chefredaktorinnen und Chefredaktoren der Sonntagstitel: Beat Balzli (NZZ am Sonntag), Doris Kleck (Schweiz am Wochenende), Arthur Rutishauser (SonntagsZeitung) und Reza Rafi (SonntagsBlick). Ab 2027 erscheint der SonntagsBlick am Samstag. Dadurch tragen NZZ und Tamedia die Kosten der Sonntagszustellung allein. Tamedia erhöht deshalb den Abopreis der SonntagsZeitung um 16 Prozent oder 40 Franken, wie Rutishauser laut Vogts Blog sagte. Auch die NZZ am Sonntag wird teurer, laut Balzli aber nicht markant. Er plädierte zudem dafür, sich «auf alte journalistische Tugenden» zu besinnen.

QuaJou organisiert den Journalismustag. Die nächste Ausgabe findet am 25. November 2027 statt. (pd/cbe)