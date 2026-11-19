Jacqueline Badran hielt die Keynote am Journalismustag, den der Verein Qualität im Journalismus (QuaJou) am Donnerstag in Winterthur durchführte. Die Organisatoren hatten im Vorfeld süffisant angedeutet, dass sie vom Zustand der Medien nicht allzu viel halte. Die Andeutung erwies sich als untertrieben. Der Titel versprach zwar «Ein Blick von aussen», doch Badran widersprach gleich zu Beginn: Sie fühle sich eher mittendrin.

Dann folgte ein Kompliment, das keines war: «Jeder Journalist, jede Journalistin hier im Raum hat um einen Faktor 100 mal mehr Macht als jede Politikerin in diesem Land.» Woher der Faktor stammt, liess sie offen. Was sie meinte, wurde erst später klar: Sie könne nicht mit dem Megafon durchs Land ziehen, bei den Leuten komme an, was die Medien erzählen. Nur: Wer kontrolliere die Kontrolleure, wenn sie sich selbst nicht mehr kontrollieren können?

Schnee an der Sonne

Dann folgte die Mängelliste. Die Spezialisierung in den Redaktionen sei «wie Schnee an der Sonne» weggeschmolzen. Früher hätten ihr Journalistinnen nichts vormachen können, heute finde sie kaum noch jemanden auf Augenhöhe. Den Redaktionen wirft sie dabei weder Dummheit noch Unwillen vor, sie macht die Strukturen verantwortlich. Die Folge: Es gebe zu wenige Aha-Erlebnisse, für die Leserschaft wie für die Politik.

Nachrichten seien im Internetzeitalter ohnehin in Sekunden um die Welt, sagte Badran, salopp formuliert: «News ist Dreck.» Gefragt sei, wer diesen Dreck veredeln könne, etwa mit der Einordnung, warum ein Jahresabschluss «so toll oder so scheissig» sei. Das brauche Expertise. Stattdessen werde abgeschrieben.

Das Fenster aufmachen

Am meisten Sorgen bereitet ihr das False Balancing, also Quote und Gegenquote, und fertig ist der Artikel. Von Medienschaffenden höre sie permanent, etwas sei eine Frage der Perspektive. Dabei sei es doch so: Wenn einer sage, es regne, und der andere, es regne nicht, sei es der Job des «verdammten Journalisten», das Fenster aufzumachen und nachzuschauen. Der Saal lachte, wie fast jedes Mal, wenn Badran fluchte.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigte sie an der Wohnpolitik. Pro Aussage von ihr brauche es mindestens vier Gegenstimmen, etwa vom CEO von Swiss Life oder von Immobilienexpertinnen. So setze sich das Narrativ durch, die Baukosten trieben die Mieten. Dabei liege die Neubau- und Umbauquote bei Mietwohnungen bei einem Prozent. Die meisten im Saal hätten doch eine Matur, sagte Badran. Wer sich diese Frage nie gestellt habe, solle sich fragen, ob er sie zu Recht habe. Journalisten würden so zum «verlängerten Arm der PR-Abteilung», «und ihr merkt es nicht einmal».

Zudem seien die Medien in den letzten Jahren nicht weniger, sondern «deutlich politischer» geworden, und zwar über die Auswahl der Themen und einen «exzessiven Meinungsjournalismus». Bei der Abstimmung zum Vorkaufsrecht in Zürich habe ein Medium sich geweigert, eine Falschbehauptung der Gegnerschaft richtigzustellen, weil die Berichterstattung abgeschlossen sei. Und das noch vor dem Abstimmungstermin. Badran nennt das «Medienversagen».

Völlig von eurer Gnade abhängig

Dass die «Mächtigen» in ihrer Schilderung eher ausgedünnt und überfordert wirken, löste Badran nicht auf. Zum Schluss schlug sie halb im Scherz einen Generalstreik vor, einen Tag ohne Zeitung im Briefkasten, ohne Fernsehen und ohne Radio.

Im Gespräch mit Marco Schnurrenberger (SRF), dem Programmleiter des Journalismustags, wies sie die «professionelle Distanz» als «Quatsch» zurück. Politik und Medien seien Geschwister und sässen im gleichen Boot: «Ich bin völlig von eurer Gnade abhängig.» Bei einer Redaktion beschwert habe sie sich in 20 Jahren nur viermal, sie sei nicht eine, die wegen «jedem Mist» anrufe. Als Schnurrenberger sie mit ihrem Satz von 2015 konfrontierte, sie sei keine Besserwisserin, sie wisse einfach vieles besser, sagte sie, das sei halb ironisch gemeint gewesen, im Kern aber ernst.

Den Schlusspunkt setzte Dominik Feusi vom Nebelspalter, der später selbst auf einem Podium zu den Kommunikationsabteilungen des Bundes sass. In der Fragerunde lobte er Badrans Analyse, um dann nachzuhaken: Es gebe Politikerinnen, die seit Jahren nicht mit gewissen Journalisten redeten. Zur Demokratie gehöre aber die Debatte, gerade mit Andersdenkenden.

Badran blieb ungerührt: «Respekt muss man sich verdienen.» Sie sei nicht sicher, ob der Nebelspalter ihren verdient habe. Mit Canceln habe das nichts zu tun, der Nebelspalter interessiere sie schlicht nicht. Er könne ja im Bundeshaus vorbeikommen. Als Feusi einwarf, das habe man schon probiert, kam postwendend: «Nein, hast du nicht. Das wüsste ich.»