Swiss Media Forum: Die genauen Daten stehen fest

Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus machte eine Verschiebung des Swiss Media Forum vom 7. und 8. Mai im KKL Luzern unumgänglich, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen heisst.

Nachdem die geplante Verschiebung bereits bekannt war (persoenlich.com berichtete), ist nun neben den neuen Daten auch der neue Veranstaltungsort bekannt: Die diesjährige Ausgabe des Schweizer Medienkongresses wird am 5. und 6. November 2020 im Lake Side in Zürich durchgeführt.

«Aufgrund der Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus können wir den Anlass in diesem Jahr nicht im KKL Luzern durchführen, was wir sehr bedauern», lässt sich Patrik Müller, Initiant und Co-Programmleiter des Swiss Media Forum, in der Mitteilung zitieren. «Wir sind froh, mit dem Lake Side eine attraktive Alternative für die Durchführung des Anlasses gefunden zu haben.» (pd/lol)