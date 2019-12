Schawinski: Die letzte Sendung kommt im März

Nach fast neun Jahren und 340 Ausgaben verabschiedet sich Roger Schawinski im kommenden Frühling vom Publikum seiner gleichnamigen Talksendung. Seit dem 22. August 2011 begrüsst Schawinski am Montagabend auf SRF 1 einen oder mehrere Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum engagierten und kontroversen Gespräch. Nun steht der Termin für die letzte Sendung fest, wie SRF in einer Mitteilung schreibt: Am Montag, 23. März 2020, ist «Schawinski» letztmals zu sehen.

In derselben Woche feiert laut SRF ein «DOK»-Film über den Medienpionier bei SRF 1 Premiere: Autor Michael Bühler beleuchtet das Leben, die Erfolge und die Misserfolge von Roger Schawinski. Neben dem 74-Jährigen kommen in der Dokumentation auch Weggefährten und Kritiker zu Wort. SRF-Direktorin Nathalie Wappler: «Mit dem Ende der Sendung ‹Schawinski› geht ein Stück Fernsehgeschichte bei SRF zu Ende. Mein grosser Dank gilt Roger Schawinski, der seine Sendung bis zuletzt mit ungebrochener Leidenschaft, Klugheit und Schalk moderiert. Ich freue mich darauf, im März 2020 selbst als einer der letzten Gäste von Roger Schawinski in seinem Studio Platz zu nehmen.» Wie im September 2019 mitgeteilt, hat die Geschäftsleitung von SRF aufgrund der Sparmassnahmen beschlossen, das Spätprogramm von SRF 1 strategisch neu auszurichten. Künftig werden auf diesen Sendeplätzen keine Erstausstrahlungen von Eigenproduktionen mehr ausgestrahlt. Durch diese Entscheidung werden die Sendungen «Schawinski» und «ECO talk» am Montagabend sowie der Sendeplatz von «Sternstunde Musik» am Sonntagabend nicht weitergeführt. (pd/wid)