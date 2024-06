Publiziert am 14.06.2024

Für seine Expansion in den deutschen Markt stockt das digitale Finanzmagazin The Market seine Redaktion personell auf. Es konnte dafür drei profilierte, erfahrene Personen des deutschen Finanzjournalismus gewinnen, wie es in einer Mitteilung der NZZ heisst.

Angela Maier ist seit Anfang Juni 2024 als Redaktorin für The Market Deutschland in München tätig. Zuvor berichtete sie für die WirtschaftsWoche als Chefkorrespondentin. Von 2013 bis 2022 arbeitete sie als Korrespondentin und Reporterin beim Manager Magazin. Davor war sie von 2004 bis 2013 Korrespondentin für die Financial Times Deutschland in Frankfurt und München und von 1996 bis 2004 Redaktorin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.





Arne Gottschalck verstärkt das Team von The Market Deutschland seit Mitte Mai 2024 als Redaktor in Hamburg. Davor war er seit 2016 als freier Journalist mit Schwerpunkt auf Finanz- und Wirtschaftsthemen sowie als Finance Writer, unter anderem für Allianz Global Investors, tätig. Von 2006 bis 2016 arbeitete er als Finanzredaktor bei Manager Magazin online. Von 2000 bis 2006 war er Redaktor bei der Verlagsgruppe Handelsblatt.





Ulrich Hanke wird ab September 2024 aus Frankfurt als Redaktor für The Market Deutschland berichten. Ab 2013 war er Herausgeber und Chefredakteur eines eigenen Investmentbulletins. Davor arbeitete er von 2012 bis 2013 als Redaktor bei Gruner + Jahr Wirtschaftsmedien und von 2008 bis 2012 als Redaktor bei der WirtschaftsWoche.

Damit ist das Team von The Market Deutschland komplett. (pd/cbe)