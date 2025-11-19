EqualVoice Summit: Die vierte Ausgabe fand an zwei Orten statt

Publiziert am 19.11.2025

Der vierte EqualVoice Summit fand am Donnerstag im Polin Museum in Warschau statt, begleitet von einer Parallelveranstaltung in Zürich, teilt Organisatorin Ringier mit. Die 2019 von Medienhaus gegründete Initiative widmet sich der Gleichstellung der Geschlechter und der ausgewogenen Sichtbarkeit von Frauen und Männern in den Medien.

Zu den Teilnehmenden in Warschau gehörten die Friedensnobelpreisträgerin Tawakkol Karman, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Medien. Polen wurde als Austragungsort gewählt, da das Land vor der Umsetzung neuer europäischer Gleichstellungsrichtlinien zu Frauen in Führungspositionen und Lohntransparenz steht.

Ein zentraler Programmpunkt war die Präsentation des EqualVoice Assistant, eines KI-gestützten Tools zur Analyse der Geschlechterrepräsentation in redaktionellen Inhalten. Das von Ringier und Ringier Axel Springer Tech entwickelte Instrument ist bereits in mehreren Redaktionen in Polen, Serbien, Ungarn und der Schweiz im Einsatz und wurde für seine messbare Wirkung auf das Geschlechtergleichgewicht in Medien ausgezeichnet. Das Tool soll Journalistinnen und Journalisten dabei unterstützen, Ungleichgewichte zu erkennen und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. In ihrer Abschlussrede betonte Tawakkol Karman den Zusammenhang zwischen Gleichstellung und Demokratie.

In Zürich diskutierten zeitgleich Carolina Müller-Möhl, Investorin und Präsidentin der Müller-Möhl-Stiftung, Silvana Koch-Mehrin, Gründerin von Women Political Leaders und ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, sowie Ladina Heimgartner, CEO von Ringier Medien Schweiz, über Leadership in Zeiten globaler Umbrüche. Die Veranstaltung wurde von Ringier und Ringier Axel Springer Polska in Zusammenarbeit mit Vital Voices Poland organisiert. (pd/spo)