Wegen sinkender Inserateeinnahmen sieht sich CH Media «zur Konsolidierung ihres Portfolios der technischen Fachzeitschriften gezwungen», wie es in einer Mitteilung heisst. Konrekt bedeutet das: Die wichtigsten Themen und Rubriken von Bâtitech und Haustech werden bis Ende Februar 2021 in die Titel HK-Gebäudetechnik, ET-Elektrotechnik und Planer Installateur integriert. «Damit profitieren die Leserinnen und Leser von gebündelter Fachkompetenz in den drei in ihrem Segment führenden Titeln», schreibt CH Media. Mit der Stärkung der Marken HK-Gebäudetechnik, ET-Elektrotechnik und Planer Installateur werde die Zukunftsfähigkeit dieser Fachtitel gesteigert.

Durch diese Zusammenführung habe CH Media zwei Kündigungen aussprechen müssen. Der Sozialplan komme zur Anwendung.